نظمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، سلسلة لقاءات توعوية لمكافحة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والمراهنات الرقمية.

واستضافت محافظة السويس اللقاء التوعوي العاشر، بمشاركة 80 شابًا وفتاة من مستفيدي برامج التعليم المدني، بهدف رفع الوعي بأساليب الحماية من التهديدات الرقمية، بحضور الدكتور محمد غنيم، مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، والدكتورة نهى محمد عبدالنبي، المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة السويس.

الشباب والرياضة تنظم ندوات توعوية لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

تناول اللقاء، تعريف الابتزاز الإلكتروني باعتباره تهديد متزايد في العصر الرقمي، يُستخدم فيه الإنترنت لابتزاز الأفراد أو المؤسسات ماليًا أو للحصول على معلومات حساسة.

الشباب والرياضة تنظم ندوات توعوية لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

كذلك استعراض الأسباب المؤدية لانتشار الظاهرة، آثارها النفسية، وسبل مواجهتها، محذرةً من المخاطر التي قد تصل إلى حد الانتحار في بعض الحالات.

الشباب والرياضة تنظم ندوات توعوية لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

وتم التأكيد على أهمية تعزيز وعي الشباب بكافة القضايا الرقمية، مشيرًا إلى دور الوزارة في تقديم حزمة متكاملة من البرامج التوعوية لحمايتهم من التحديات المرتبطة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخلل اللقاء حوار مفتوح، تفاعل خلاله المشاركون بطرح استفساراتهم حول أساليب الوقاية من الابتزاز الإلكتروني والمراهنات الرقمية، في إطار سعي الوزارة المستمر لتزويد الشباب بالمعرفة اللازمة لحمايتهم من المخاطر الإلكترونية.

أشرف صبحي يوجه بفتح مراكز الشباب مجانًا احتفالا بيوم الشهيد وذكرى العاشر من رمضان

من ناحية أخرى، وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب فى جميع المحافظات مجانًا أمام الجمهور والشباب، بدءًا من اليوم وحتى الجمعة المقبلة، وذلك في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد، تقديرًا لتضحيات أبطال مصر الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن وكذلك احتفالا بذكرى انتصارات مصر فى العاشر من رمضان

أكد وزير الشباب والرياضة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الشباب، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من الأنشطة والخدمات المتنوعة التي تقدمها مراكز الشباب في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية عظيمة تخلّد بطولات أبناء مصر.

وتشهد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية العديد من الفعاليات، منها ندوات تثقيفية حول بطولات القوات المسلحة، وعروض فنية وثقافية، إلى جانب أنشطة رياضية متنوعة، وذلك تخليدًا لذكرى الشهداء الذين سطروا أروع ملاحم البطولة والتضحية.

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