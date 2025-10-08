الابتزاز الإلكتروني، ندوة لمجمع إعلام الفيوم تستهدف طلاب المدارس

نظم مجمع إعلام الفيوم، ندوة اليوم الأربعاء، حول" الابتزاز الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا "، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، واستهدفت طلاب المدارس والمعلمين.

أسباب انتشار الابتزاز الإلكتروني

وقال المستشار أسامة العطفي، أن أسباب انتشار هذه الجرائم هو الزيادة المستمرة في أعداد مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة استخدامها، التفكك الأسري وعدم وجود رقابة أسرية على الأبناء، ضعف الوازع الديني،انهيار الأخلاق والرغبة في الكسب السريع، كما أوضح العطفي الفرق بين جريمة الابتزاز الإلكتروني وجريمة التهديد الإلكتروني.

حقوق المواطن القانونية

وأضاف أن المواطن من حقه أن يتمتع بالأمن الإلكتروني، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية اللازمة عند حدوث جريمة الابتزاز، والتأكيد على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة مثل مباحث الإنترنت، مع عرض أرقام الهواتف المخصصة لضمان حماية الأفراد والمجتمع من هذه الجريمة المتنامية.

الصور والفيديوهات المزورة أهم الأساليب

وقال الإذاعي الدكتور هادي حسان، أن "الابتزاز الإلكتروني" يستخدم فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي التعرف على أنماط الابتزاز ومنها الصور والفيديوهات المفبركة، وهو ما يساعد الشرطة الإلكترونية والإعلام على التحقق من صحة الأدلة أو البلاغات، موضحا دور الإعلام في مواجهة الابتزاز الإلكتروني من خلال التوعية المجتمعي ونشر برامج، حملات، وأفلام قصيرة توضح مخاطر الابتزاز وكيفية تجنبه.

محاربة ثقافة الفضيحة

وشدد على ضرورة محاربة ثقافة “الفضيحة” التي تجعل الضحايا يخافون من التبليغ، كم أشار إلى أهمية إدخال التوعية الرقمية في المناهج التعليمية، إعداد ورش عمل ودورات تدريبية للمعلمين وأولياء الأمور للتعرف على مؤشرات تعرض الأبناء للابتزاز، بالإضافة إلى تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي حتى يمكن للطلاب اللجوء إليهم بسرية عند التعرض لأي تهديد إلكتروني.

فيلم قصير عن الابتزاز الإلكتروني

وعرض ميشيل عبد الله صحفي وباحث في أساليب النصب الإلكتروني، فيلم قصير يوضح بعض اعمال النصب من أشخاص حقيقيين تعرضوا للابتزاز وحذر الفتيات من نشر الصور والفيديوهات لهن بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يكونوا أكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني، وأنه لا يجب عليهن استخدام السوشيال ميديا بشكل كثيف في نشر تفاصيل عن حياتهن الخاصة، ووجه لهن النصيحة برفض إرسال صورهن الشخصية لأي شاب يطلب ذلك، لأن هذا التصرف يعرضهن للابتزاز الإلكتروني.

زيادة الوعي لدي الشباب بأساليب الابتزاز

وقال محمد هاشم مدير مجمع إعلام الفيوم، إن مواقع التواصل الاجتماعي لها دورًا ملحوظًا في نشر المعلومات وزيادة الوعي والمعرفة لكونها عامل أساسي في التواصل بين البشر لكن الاستخدام الخاطئ لها جعلها سلاحا ذو حدين فالجرائم الإلكترونية تعد جانبًا سلبيًا لها فمن أكثر الجرائم لمواقع التواصل انتشار جريمة الابتزاز الإلكتروني وذلك يرجع إلى قلة وعي مستخدميها من خلال سهولة الحصول على المعلومات عن طريق الاختراق.

وقالت مروة إيهاب أبو صميدة أخصائي أول إعلام بالمجمع، إنه من الضروري رفع الوعي والتثقيف للنشء بشأن أخلاقيات استخدام التكنولوجيا والانترنت، وتعزيز المبادئ الأخلاقية في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية، والإلمام بخطورة الإجراءات غير الأخلاقية عبر الإنترنت، مع ضرورة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية إلى الجهات المختصة.

