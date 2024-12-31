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حوادث

قرار جديد من النيابة بشأن واقعة اعتداء طالب ثانوي ووالده على معلم بمدرسة في أطفيح

مدرسة أرشيفية
مدرسة أرشيفية

استعجلت النيابة العامة بالجيزة، تحريات المباحث حول طالب ثانوي ووالده بتهمة الاعتداء  بالسب والقذف على معلم ومحاولة ضربه  أمام زملائه بمدرسة في أطفيح، وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

وفي غضون ساعات من البلاغ الذي تلقته الأجهزة الأمنية تم ضبط الطالب ووالده، وبمناقشتهما أفادا بحدوث الواقعة واتهما المعلم بسوء معاملته للطالب.

تلقى المقدم محمد مختار رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من معلم بمدرسة ثانوية يفيد بقيام طالب ووالده بالتعدي عليه بالسب والقذف ومحاولة ضربه لقيامه بفصل الطالب لمدة أسبوع بسبب سوء سلوكه، حيث حضر الطالب ووالده وحاولا ضربه وقاما بسبه.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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