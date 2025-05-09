أبرز وقائع الاعتداء على التلاميذ في المدارس.. استبعاد معلم بعد إصابة طفلة.. مدرسة تضرب طالب مصاب بالسكر وتمنعه من دخول الحمام.. ومحاولة تحرش بالمرج

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة ثلاث وقائع صادمة لاعتداءات على أطفال داخل مدارس في ثلاث محافظات مختلفة، ما أثار غضبًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتدخلت الجهات التعليمية والنيابات لاتخاذ إجراءات عاجلة، منها استبعاد معلمين ومديرة مدرسة.

واقعة الدقهلية.. استبعاد معلم بالحصة بعد إصابة طفلة

في محافظة الدقهلية، أقدم معلم لغة عربية بالحصة بمدرسة "الحرية" بنبروه على الاعتداء على طفلة بخرطوم، ما تسبب في إصابتها أسفل العين، وقام والد الطفلة، بتحرير محضر ضد المعلم، لكنه لاحقًا تنازل عن الشكوى "رأفة بمستقبل المعلم".

ومع ذلك، قررت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، تحت إشراف المهندس محمد الرشيدي وكيل الوزارة، فتح تحقيق عاجل، وأسفرت النتائج عن اعتراف المعلم "أ.ع" بالواقعة، وإن كان قد نفى القصد من الضرب، وبناءً عليه، تم استبعاده نهائيًا من العمل في أي مدرسة أخرى، كونه معلمًا بالحصة.

وقد أثارت الصور المتداولة للطفلة المصابة موجة غضب على منصات التواصل، حيث نشر والدها منشورًا يقول فيه: "أنا عاوز واحد محترم يرد عليَّ ويقول لي ده يرضي مين؟".

واقعة القاهرة.. معلمة تمنع طالبًا مصابا بالسكر من دخول الحمام وتُستبعد

في محافظة القاهرة، قررت مديرية التربية والتعليم استبعاد معلمة بمدرسة "حدائق القبة" بعد تعديها بالضرب على طالب بالصف الأول الابتدائي، ومنعه من دخول الحمام رغم إصابته بمرض السكري.

وتم نقل المعلمة إلى مكتب التوجيه بالإدارة التعليمية لحين انتهاء التحقيقات، كما أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية.

واقعة الخليفة.. عامل يُعتدي على طفل داخل المدرسة

في واقعة أكثر إثارة للصدمة، تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا من والد طفل (8 سنوات) يفيد بتعرض نجله لهتك عرضه على يد عامل داخل مدرسة ابتدائية، وكشف التحقيق أن العامل المتهم ليس مقيدًا رسميًا ضمن العاملين بالمدرسة، بل كان يؤدي مهامًا غير رسمية بناءً على طلب مدير المدرسة.

وأكد والد الطفل أن ابنه تعرض للاعتداء أكثر من مرة، وتم تهديده بالقتل إذا أفصح عما حدث، وقد تم القبض على العامل، وتحريك دعوى قضائية ضده.

واقعة المرج.. محاولة تحرش بطفلة داخل حمام المدرسة

وفي دائرة قسم شرطة المرج، بدأت النيابة التحقيق مع شاب حاول التحرش بطفلة داخل حمام مدرسة ابتدائية، ووفقًا للشهود، دخل المتهم المدرسة بطريقة غير قانونية، واختبأ داخل حمام البنات قبل أن تكتشفه إحدى المدرسات أثناء محاولته الاعتداء على الطفلة.

وأمرت النيابة بفحص كاميرات المراقبة (إن وجدت)، لكن تبين عدم وجودها، مما أثار تساؤلات حول إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس.

وتستدعي كل هذه الحوادث اتخاذ إجراءات عاجلة ومنظمة لضمان بيئة تعليمية آمنة. وفيما يلي أبرز الحلول والاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها للحد من هذه الظاهرة:

1. تعزيز الرقابة والإشراف داخل المدارس

تفعيل كاميرات المراقبة في الفصول والساحات والحمامات، مع مراجعة التسجيلات بانتظام.

تخصيص مشرفين أمنيين مدربين للتنقل بين الفصول والمرافق المدرسية لمنع أي اعتداءات.

إلزام المدارس بتوثيق أي شكاوى عن عنف أو تحرش وإبلاغ الجهات المختصة فورًا.

2. تشديد العقوبات على المعتدين

إيقاف فوري للمعلمين أو العاملين المتورطين في اعتداءات، مع منعهم من العمل في أي مدرسة أخرى.

متابعة قضائية سريعة، وتطبيق عقوبات رادعة مثل الفصل النهائي أو الملاحقة الجنائية.

إلغاء التعاقد مع العاملين غير المرخصين (مثل "الخدمات المؤقتة") الذين لا يخضعون لفحوصات أمنية.

3. تدريب المعلمين والطلاب على ثقافة اللاعنف.

ورش عمل للمعلمين حول كيفية التعامل مع الطلاب دون عنف، واستبدال العقاب الجسدي بأساليب تربوية.

برامج توعوية للطلاب عن حقوقهم وكيفية الإبلاغ عن أي اعتداء عبر قنوات آمنة (مثل صناديق شكاوى سرية).

تعليم الطلاب مهارات الحماية الذاتية من خلال أنشطة مدرسية تشجع على الثقة بالنفس ورفض الإيذاء.

4. تفعيل دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

زيادة عدد الأخصائيين النفسيين في المدارس لمتابعة الحالات المعرضة للعنف أو التنمر.

جلسات دعم نفسي للأطفال الضحايا وأسرهم لمساعدتهم على تخطي الصدمة.

مراقبة سلوكيات الطلاب لاكتشاف أي علامات عنف أو إيذاء مبكرًا.

5. مشاركة أولياء الأمور والمجتمع

إشراك الآباء في لجان حماية الطلاب لمتابعة شكاوى أبنائهم والرقابة على إدارة المدرسة.

توعية الأسر عبر حملات إعلامية عن خطورة العنف المدرسي وكيفية التعامل معه.

تعزيز التواصل بين المدرسة والمنزل عبر اجتماعات دورية لمناقشة أي مشكلات سلوكية.

6. تطوير سياسات وزارة التربية والتعليم

إصدار دليل إرشادي واضح للعقوبات التأديبية ضد العنف المدرسي، مع نشرها في جميع المدارس.

تقييم دوري لبيئة المدارس من حيث السلامة النفسية والجسدية للطلاب.

التعاون مع منظمات حقوق الطفل لمراقبة تنفيذ الإجراءات الوقائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.