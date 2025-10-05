أشرف صبحي يبحث مع رئيس الأنوكا استعدادات استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027

الأحد 05 أكتوبر 2025
رياضة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية "الأنوكا"، لبحث آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للألعاب الأفريقية عام 2027، وذلك بالتنسيق مع اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، واللجنة الأولمبية المصرية، والدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة.

استعرض اللقاء الخطط التنظيمية والفنية الخاصة بالألعاب الأفريقية 2027، والجهود الجارية لضمان خروجها بأفضل صورة تليق بمكانة مصر والقارة السمراء، بالإضافة إلى مناقشة مختلف الملفات الرياضية الأفريقية والدولية، والتعاون المشترك بين المؤسسات الرياضية القارية، وآليات دعم الحركة الأولمبية في أفريقيا، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الاتحادات الوطنية والأفريقية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن تنظيم مصر للألعاب الأفريقية 2027 يأتي تتويجًا للثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية في المحافل الرياضية الدولية، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تجري وفق رؤية القيادة السياسية نحو تطوير البنية التحتية الرياضية، وتعزيز استضافة البطولات الكبرى، وتفعيل الدبلوماسية الرياضية كأحد أدوات التقارب والتعاون بين الشعوب الأفريقية.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك مقومات تنظيمية وفنية ولوجستية تؤهلها لتقديم نسخة استثنائية من الألعاب الأفريقية، تعكس مكانة القارة السمراء على خريطة الرياضة العالمية، وتدعم في الوقت نفسه برامج تمكين الشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية أفريقيا 2063.

من جانبه، أعرب مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا"، عن خالص تقديره للدولة المصرية على جهودها المتواصلة في دعم الحركة الرياضية الأفريقية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين "الأنوكا" ووزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة الأولمبية المصرية، وبما تقدمه مصر من نموذج يُحتذى به في التنظيم الرياضي والالتزام بالتعاون القاري.

وأكد براف أن مصر، بما تمتلكه من منشآت رياضية عالمية وكوادر بشرية مؤهلة، قادرة على إنجاح دورة الألعاب الأفريقية 2027 بصورة تليق بمكانتها التاريخية ودورها الريادي في القارة.

 

أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان حمامات السباحة بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد

فيما افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مجمع حمامات السباحة الجديد بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، وذلك في إطار جولته المستمرة لتفقد وافتتاح المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية بما يحقق أكبر استفادة للنشء والشباب، ويسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

وخلال الافتتاح، وجه وزير الرياضة المسئولين عن المركز بضرورة تخصيص يوم لزيارة مركز شباب الجزيرة كنموذج ناجح لمراكز التنمية الشبابية، للاستفادة من التجربة الرائدة وسير العمل لتقديم الخدمات والأنشطة المتنوعة للشباب وزيادة عدد الاعضاء.

ويواصل وزير الشباب والرياضة جولته بمحافظة الجيزة، لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الرياضية والشبابية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم توسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب في مختلف الألعاب.

