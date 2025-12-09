الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الاتحاد الإيراني: لن ندعم المثليين في كأس العالم وتقدمنا باحتجاج رسمي

قال مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إنه تقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ضد قرار اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026، بشأن تخصيص مباراة منتخب بلاده أمام مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، لدعم فئة المثليين.

اعتراض إيراني على دعم المثليين في كأس العالم

وأوضح مهدي تاج، أن قرار اللجنة المنظمة غير عقلاني ولا يستطيع أحد في مصر وإيران قبوله، وبالتأكيد سيتم معالجة الأمر قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

وفجر محمد بيومي خبير اللوائح والقوانين الرياضة، مفاجأة بشأن أحقية منتخب مصر في الاعتراض على إقامة حفل لدعم المثليين، على هامش مباراة الفراعنة أمام إيران في الجولة الثالثة بدور المجموعات، في بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وأكد  بيومي في تصريحات خاصة، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ترفض وجود أي شعارات دينية أو طائفية أو جنسية أو سياسية في ملاعب كرة القدم، وترفض أي نوع من أنواع التمييز بين البشر.

أضاف بيومي: وبناء على ما تقدم فإن منتخب مصر من حقه وفقا للوائح الفيفا نفسها، أن يعترض على أى مظاهر لدعم المثليين داخل ملعب مباراته أمام إيران، في بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا.

يحق لمنتخب مصر الانسحاب من المباراة

وتابع خبير اللوائح والقوانين الرياضة:  في حال أصرت اللجنة المنظمة على إقامة احتفالية دعم المثليين قبل انطلاق مباراة مصر وإيران، من حق منتخب مصر أن ينسحب من المباراة، وستكون لوائح الفيفا في صفه، خاصة أن منتخب إيران الطرف الآخر في المباراة سيتخذ نفس النهج وسينسحب من المباراة.

