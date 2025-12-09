الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الفوج الأول للبعثة المصرية يغادر إلى أنجولا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية للشباب

غادر الفوج الأول من البعثة المصرية المشاركة فى دورة الالعاب الافريفية للشباب إلى أنجولا للانتهاء من الترتيبات المتعلقة باستقبال المنتخبات، فيما بدأ سفر ألعاب، تنس الطاولة، ألعاب القوى، والكرة الطائرة الشاطئية، والريشة الطائرة.

بعثة مصر في أنجولا

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية  أعلنت عن مشاركتها في منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأفريقية للشباب، التي تستضيفها أنجولا خلال الفترة من 10 حتى 20 ديسمبر الجاري.

وتشارك اللجنة الاولمبية ببعثة رمزية تضم نحو سبع رياضات، وذلك في إطار دعم الدولة للأبطال الواعدين وإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المحافل القارية والدولية.


وتشمل الرياضات التي تشارك بها البعثة المصرية: السلاح – ألعاب القوى – الريشة الطائرة – التايكوندو – الجودو – تنس الطاولة – الكرة الطائرة الشاطئية.

وتضم البعثة المصرية 127 فردا، من بينهم 86 لاعبًا ولاعبة يمثلون مختلف الألعاب، إلى جانب 24 فردا من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة لكونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، مما يمنح المنتخبات المشاركة فرصة حقيقية لحجز مقاعد في أكبر محفل رياضي شبابي على مستوى العالم، ويزيد من قوة المنافسات بين الدول.

