بعثة رمزية تمثل مصر في دورة الألعاب الإفريقية للشباب بأنجولا

استقر مسؤولو اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، على المشاركة ببعثة رمزية في دورة الألعاب الإفريقية للشباب “أنجولا 2025”، المؤهلة لأولمبياد الشباب.

وتقام منافسات دورة الألعاب الإفريقية للشباب خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر المقبل بأنجولا.

وكانت بعثة مصر قد اختتمت مؤخرًا المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، والتي أقيمت خلال الفترة من 4 وحتى 21 نوفمبر الجاري.

وحصدت البعثة المصرية خلال مشاركتها 45 ميدالية متنوعة بواقع 17 ميدالية ذهبية و11 ميدالية ذهبية و17 ميدالية برونزية.

