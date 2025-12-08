عودة "كيشو" تهدد بتفجير أزمات داخل منتخب المصارعة

18 حجم الخط

سيطرت حالة من القلق والصدمة على مسئولي اتحاد المصارعة، بعد صدور بيان من وزارة الشباب والرياضة يعلن اقتراب عودة لاعب المنتخب محمد إبراهيم "كيشو" من أمريكا، من أجل الانضمام لمعسكر المنتخب والمشاركة في البطولات الدولية والقارية خلال الفترة المقبلة.

وكان "كيشو" أعلن في وقت سابق سفره إلى أمريكا والبدء في إجراءات الحصول على جنسية الولايات المتحدة، من أجل المشاركة باسمها في البطولات الدولية، وتخليه عن تمثيل منتخب مصر.

وكشف مصدر، أن الصدمة التي سيطرت على مسئولي اتحاد المصارعة السبب فيها هو أن كيشو لم يعد له مكانا داخل صفوف المنتخب الوطني، وأن عودته ستسبب في حدوث العديد من الأزمات والمشاكل، وقد تمثل حافزا أمام باقي اللاعبين للتهديد بالتخلي عن الجنسية المصرية، من أجل الحصول على أكبر قدر من المكاسب المادية.

وتابع المصدر، أن ميزان كيشو وهو 67 كجم، يشغله حاليا اللاعب محمد حسن صاحب ذهبية بطولة العالم للشباب تحت 23 عاما، ويتم تجهيزه حاليا ليمثل المنتخب الوطني في بطولات العالم وصولا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأوضح المصدر، أن الميزان الآخر الذي من الممكن أن يصعد إليه كيشو وهو 77 كجم، يشغله اللاعب مصطفى حسين العائد مؤخرا من المملكة العربية السعودية، وصاحب ذهبية بطولة العالم للشباب، ويتم تجهيزه أيضا ليكون مستقبل مصر في السنوات المقبلة.

وتحدث المصدر، أن عودة كيشو ستؤدي إلى حدوث مشاكل وأزمات داخل المنتخب الوطني للمصارعة، بالإضافة إلى أن المستوى الفني للاعب لا يؤهله للفوز على اللاعبين السابق ذكرهم إذا ما تم اللجوء لتصفيات من اختيار من يمثل منتخب مصر، وهو ما سيضع الشركة الراعية في أزمة أيضا والتي قد تضغط من أجل وجود كيشو في المنتخب.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة مؤخرا، عن توصلها لإتفاق مع محمد إبراهيم كيشو من أجل العودة إلى مصر والتراجع عن الحصول على الجنسية الأمريكية، وتمثيل منتخب مصر مجددا في مختلف البطولات.

