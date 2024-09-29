فوائد الكركم، يعالج التهابات الجسم ويحمي الدماغ

فوائد الكركم للصحة عديدة، وهو نبات عشبي ينتمي إلى عائلة الزنجبيل، ويُعد واحدًا من أهم التوابل المستخدمة في الطهي والطب الشعبي لآلاف السنين.

يحتوي الكركم على مركب نشط يُدعى الكركمين، الذي يمنحه لونه الأصفر المميز وفوائده الصحية العديدة، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في الطب الأيورفيدي.



أهم فوائد الكركم لصحة الجسم



أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن الكركم هو عنصر غذائي طبيعي متعدد الفوائد الصحية بفضل مركب الكركمين الذي يحتوي عليه.

الكركم لصحة الجسم

من فوائد الكركم، أنه مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، كما أن له دور في تحسين صحة القلب والدماغ والوقاية من الأمراض الخطيرة مثل السرطان، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



مضاد قوي للالتهابات

واحدة من أبرز فوائد الكركم هي قدرته على تقليل الالتهابات في الجسم. الالتهاب المزمن يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري. وقد أظهرت الدراسات أن الكركمين، المادة الفعالة في الكركم، يمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات يمكن أن تكون فعالة مثل بعض الأدوية المضادة للالتهابات، ولكن دون الآثار الجانبية. هذه الخصائص تجعله مفيدًا في إدارة حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب القولون التقرحي.

مضاد للأكسدة

تعد مضادات الأكسدة من العناصر الحيوية لصحة الجسم، حيث تساعد في مكافحة الجذور الحرة التي تتسبب في تلف الخلايا وتساهم في الشيخوخة وتطور العديد من الأمراض. الكركمين يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة قوية جدًا، حيث يمكنه تحييد الجذور الحرة وزيادة نشاط الإنزيمات المضادة للأكسدة في الجسم. هذا الدور المزدوج يجعله عنصرًا فعالًا في تقليل الأضرار التي تلحق بالخلايا والأنسجة، وبالتالي الوقاية من العديد من الأمراض.



تعزيز صحة القلب

الكركم يلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة القلب من خلال تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية، والمعروفة باسم "الوظيفة البطانية". وظيفة البطانية الصحية ضرورية لتنظيم ضغط الدم وتجلط الدم ووظائف أخرى للقلب. الكركمين يساعد في تحسين هذه الوظيفة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، يمكن أن يساعد في منع تكون الترسبات في الشرايين، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية.

الوقاية من السرطان

أظهرت الدراسات الأولية أن الكركمين قد يلعب دورًا هامًا في الوقاية من السرطان وتثبيط نمو الخلايا السرطانية. يُعتقد أن تأثيراته المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة تعمل على تقليل تطور الخلايا السرطانية والحد من انتشارها. هناك أيضًا أدلة تشير إلى أن الكركمين قد يكون قادرًا على منع حدوث الطفرات في الحمض النووي التي تؤدي إلى السرطان. على الرغم من أن هذه الدراسات لا تزال في مراحلها الأولى، فإن النتائج تبدو واعدة، مما يجعل الكركم موضع اهتمام في الأبحاث المتعلقة بالسرطان.

تحسين وظائف الدماغ والوقاية من الأمراض العصبية

هناك أدلة تشير إلى أن الكركمين يمكن أن يزيد من مستويات عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF)، وهو بروتين يلعب دورًا مهمًا في تعزيز نمو الخلايا العصبية والحفاظ على صحتها. انخفاض مستويات BDNF يرتبط بالاكتئاب وأمراض الدماغ مثل الزهايمر. من خلال زيادة مستويات هذا البروتين، يمكن للكركم أن يسهم في الوقاية من هذه الأمراض وتحسين وظائف الدماغ بشكل عام. كما أظهرت بعض الدراسات أن الكركمين قد يساعد في تحسين الذاكرة والوظائف المعرفية.

ماسك الكركم

تحسين صحة الجلد

الكركم ليس مفيدًا فقط لصحة الجسم الداخلية، بل له فوائد ملموسة لصحة الجلد أيضًا. بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة، يُستخدم الكركم في علاج مجموعة متنوعة من مشاكل البشرة مثل حب الشباب والصدفية والإكزيما. كما يُعتقد أن تطبيق الكركم موضعيًا يمكن أن يساعد في تحسين نسيج البشرة وتقليل التجاعيد والبقع الداكنة، مما يمنح البشرة مظهرًا شابًا وصحيًا.

تحسين الهضم

من الفوائد التقليدية للكركم تحسين عملية الهضم. يُستخدم الكركم في الطب التقليدي لعلاج مجموعة من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم. الكركمين يساعد في تحفيز إنتاج العصارة الصفراوية، مما يعزز الهضم ويقلل من الانتفاخات. كما أن خصائصه المضادة للالتهابات تجعل الكركم مفيدًا في علاج أمراض الجهاز الهضمي الالتهابية مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون.