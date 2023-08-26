الأحد 27 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد اللب السوري، يعالج التهابات الجسم ويقلل الوزن الزائد

اللب السوري للصحة،
اللب السوري للصحة، فيتو

فوائد اللب السوري، عديدة، وهو ما قد يستغربه البعض، فقد يعتبره البعض مجرد تسلية خفيفة، في حين أن ما يحتويه من مضادات اكسدة قوية، ومغذيات، تجعل فوائد اللب السوري هامة للصحة، مما يجعل من الضروري تضمينه في نظامنا الغذائي.

فوائد اللب السوري

فوائد اللب السوري

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، ان فوائد اللب السوري هامة للصحة، ولابد من الاستفادة منه، بتناوله بانتظام، مستعرضة أهم فوائد اللب السوري.

لمرضى السكري
يجب أن يحافظ مرضى السكري دائمًا على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة، ويمكن أن يساعد اللب السوري في ذلك. فهو فعال في خفض نسبة السكر في الدم، بسبب احتوائه على حمض الكلوروجينيك المركب.

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يساعد في الحفاظ على الوزن الصحي
من فوائد اللب السوري، أنه يحتوي على الألياف التي تساعد في الشعور بالشبع، كما أن تناول الألياف الغذائية يرتبط عكسًا بحالات التمثيل الغذائي مثل السمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

تقليل الالتهاب
من فوائد اللب السوري، أن يقلل الالتهاب المسؤول عن العديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع 2،  تناول اللب السوري خمس مرات على الأقل في الأسبوع يقلل من مستويات البروتين التفاعلي C.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
يحتوي اللب السوري على مركب يمكنه سد إنزيم يسبب انقباض الأوعية الدموية، وهذا يمكن أن يخفض ضغط الدم عن طريق استرخاء الأوعية الدموية، ويمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. كما أن  المغنيسيوم الموجود في اللب السوري يمكن أن يقلل من ضغط الدم على جدار الشرايين.

يقلل من نسبة الكوليسترول
يمكن أن يقلل محتوى الألياف في اللب السوري من مستوى الكوليسترول الضار أو السيئ في الدم. بصرف النظر عن ذلك، فإن الكمية العالية من النياسين أو فيتامين ب 3 يساعد أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول والفيتامينات B5 ويزيد من نسبة الكوليسترول الحميد.

يعزز وظائف المخ
إذا كنت تبحث عن تعزيز وظائف عقلك وزيادة التركيز، يمكن أن يكون اللب السوري إضافة رائعة لنظامك الغذائي. يمكن أن يؤدي وجود فيتامين ب 6 فيه إلى تحسين الحالة المزاجية والتركيز وتقوية الذاكرة. حتى أنه يساعد في تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض.

جيد للبشرة
الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات الموجودة في اللب السوري، تمنع العدوى وتحافظ على بشرتك نظيفة وخالية من حب الشباب، وتساعد أحماض الأوليك واللينوليك الموجودة في اللب السوري في تكوين الكولاجين، الذي بدوره يبطئ عملية الشيخوخة. 

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