أعراض التهاب المريء وطرق العلاج ومتى يجب زيارة الطبيب؟

التهاب المريء هو مصطلح يطلق على تهيج أو التهاب الأنبوب الذي ينقل الطعام من الفم إلى المعدة، وهو ما يُعرف باسم المريء. يمكن أن يحدث هذا الالتهاب نتيجة لارتجاع الحمض، أو العدوى البكتيرية أو الفيروسية، أو بسبب تناول بعض الأدوية. وتشمل الأعراض المصاحبة له ألم الصدر، والغثيان، وحرقة المعدة.

أنواع التهاب المريء

يمكن تصنيف التهاب المريء إلى خمسة أنواع رئيسية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي:

1. التهاب المريء الارتجاعي

هو النوع الأكثر شيوعا، ويحدث عندما تعود محتويات المعدة مثل الأحماض بشكل متكرر إلى المريء. غالبا ما يرتبط هذا النوع بمرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، الذي يسبب التهابا وتهيجا مزمنا في المريء.

2. التهاب المريء اليوزيني

ينتج هذا النوع عن زيادة عدد خلايا الحمضات (اليوزينيات) في المريء، وهي استجابة من الجسم تجاه مسببات الحساسية. تشمل المحفزات الشائعة:

الأطعمة: مثل منتجات الألبان، القمح، البيض، والصويا.

المواد البيئية: مثل حبوب اللقاح، الحيوانات، عث الغبار، والعفن.

يزداد خطر الإصابة به لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الموسمية المزمنة، الربو، أو التهاب الجلد التأتبي.

3. التهاب المريء الناجم عن الأدوية

تتسبب بعض الأدوية في إحداث بيئة حمضية في المعدة، مما قد يؤدي إلى التهاب المريء. ومن هذه الأدوية:

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).

المضادات الحيوية.

حمض الأسكوربيك.

الأسيتامينوفين.

كلوريد البوتاسيوم.

بعض أدوية العلاج الكيميائي مثل داكتينومايسين، داونوروبيسين، وبلوميسين.

البيسفوسفونات.

قد يحدث هذا النوع أيضا عند تناول الأدوية دون شرب كمية كافية من الماء، أو عند تناولها أثناء الاستلقاء.

4. التهاب المريء المعدي

وهو نوع نادر، وغالبا ما يحدث بسبب:

المبيضات (كانديدا): وهو نوع من الفطريات.

فيروس الهربس البسيط.

الفيروس المضخم للخلايا (نوع من فيروسات الهربس).

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

يزداد خطر الإصابة بهذا النوع لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بسبب أمراض أو أدوية، وهو شائع لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، السرطان، والسكري.

5. التهاب المريء الإشعاعي

يحدث هذا النوع كمضاعفة للعلاج الإشعاعي لمرض السرطان، خاصة سرطانات الثدي والغدد الليمفاوية والرئة. يتسبب العلاج الإشعاعي في قتل الخلايا، مما قد يؤدي إلى الالتهاب وتكوين الجذور الحرة. قد تظهر أعراض التهاب المريء الإشعاعي خلال 2-3 أسابيع من بدء العلاج.

أعراض التهاب المريء

تشمل أعراض التهاب المريء ما يلي:

صعوبة في البلع (عُسر البلع).

ألم عند البلع (ألم البلع).

ألم في الحلق.

حرقة في المعدة.

بحة في الصوت.

ارتجاع الحمض.

ألم في الصدر (يزداد سوءًا مع تناول الطعام).

غثيان وقيء.

ألم في البطن.

انخفاض الشهية.

سعال.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب استشارة الطبيب في حال استمرار الأعراض لأكثر من بضعة أيام، أو إذا كانت شديدة وتعيق تناول الطعام بشكل صحيح، أو إذا كانت مصحوبة بصداع، آلام في العضلات، أو حمى.

بينما يجب طلب المساعدة الطبية الفورية في الحالات التالية:

ألم في الصدر يستمر لأكثر من بضع دقائق، خاصة إذا كان المريض يعاني من تاريخ مرضي في القلب، ارتفاع ضغط الدم، أو السكري.

انحشار الطعام في المريء.

عدم القدرة على شرب حتى رشفات صغيرة من الماء.

عوامل الخطر للإصابة بالتهاب المريء

تشمل العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المريء:

ضعف جهاز المناعة بسبب حالات مثل الإيدز، السكري، أو اللوكيميا.

فتق الحجاب الحاجز.

العلاج الكيميائي أو الإشعاعي للصدر.

الجراحة في منطقة الصدر.

تناول أدوية منع رفض زراعة الأعضاء أو الأدوية المثبطة للمناعة.

تناول الأسبرين والأدوية المضادة للالتهاب.

القيء المزمن.

السمنة، شرب الكحول، واستخدام السجائر.

تاريخ عائلي من الحساسية أو التهاب المريء.

علاج التهاب المريء

يعتمد العلاج على سبب ونوع وشدة الالتهاب.

الأدوية

تُستخدم مثبطات مضخة البروتون وحاصرات مستقبلات H2 كخط علاج أول لتخفيف أعراض ارتجاع الحمض. وقد تشمل الأدوية الأخرى:

مضادات الفيروسات أو الفطريات.

مضادات الحموضة.

مسكنات الألم.

الستيرويدات الفموية.

إذا كان الالتهاب ناتجًا عن أدوية معينة، فقد يوصي الطبيب بتعديلات مثل:

شرب المزيد من الماء مع الدواء.

استخدام نسخة سائلة من الدواء.

تغيير الدواء.

تجنب الاستلقاء لمدة 30 دقيقة بعد تناول الدواء.

تعديلات النظام الغذائي ونمط الحياة

إذا كانت الحالة ناتجة عن حساسية غذائية، يجب تحديد الأطعمة المحفزة وإزالتها من النظام الغذائي (مثل حليب البقر، البيض، القمح، المكسرات).

تجنب المحفزات الغذائية الشائعة مثل الأطعمة الحارة أو الدهنية، الأطعمة والمشروبات الحمضية، الأطعمة النيئة أو الصلبة، الكحول والتبغ، والشوكولاتة.

قد ينصح بتغييرات في نمط الحياة، مثل فقدان الوزن أو النوم مع رفع رأس السرير بزاوية 30-45 درجة.

قد تتطلب بعض الحالات إجراء توسيع للمريء إذا أصبح ضيق جدًا.

مضاعفات التهاب المريء

يمكن أن يؤدي إهمال علاج التهاب المريء إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على بنية ووظيفة المريء، تشمل:

تضيقات المريء (صرامات المريء).

مريء باريت (Barrett’s esophagus).

انثقاب المريء.

سرطان المريء.

التهاب الحنجرة.

التهاب الرئة الاستنشاقي، وهو مضاعفة تحدث نتيجة استنشاق الطعام أو حمض المعدة أو اللعاب إلى الرئتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.