السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

انتهاء أزمة محمد صلاح

18 حجم الخط

 أخيرا انتهت أزمة نجم مصر العالمي محمد صلاح مع مدربه الهولندي آرني سلوت، والتي شغلت الأوساط الكروية في إنجلترا ومصر طوال الأسبوع الماضي، بعد جلسة مصالحة بين اللاعب والمدرب أزالت الغيوم التي خيمت على العلاقة بينهما، وعادت المياه إلى مجاريها ويعود صلاح إلى ملعبه اليوم في مباراة فريقه ضد فريق برايتون في الدوري الإنجليزي.. 

ومن المتوقع أن يعبر الجمهور الإنجليزي اليوم عن فرحته بعودة نجمه المحبوب إلى الملاعب ويغني له أغنيته المفضلة.


وفي مباراة العودة اليوم بعد غياب ثلاث مباريات يحاول صلاح أن يتألق ويسجل أهدافه الرائعة ليسعد جمهوره بالفوز ثم يودع جمهوره قبل أن يغادر عائدا إلى القاهرة، ليرأس المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في المملكة المغربية.


وترجع أزمة صلاح إلى أنه فوجئ بأن المدرب تركه على دكة البدلاء ثلاث مباريات متتالية دون أن يتحدث معه، وهذا الموقف يحدث معه لأول مرة منذ انضمامه للنادي منذ ثماني سنوات، وأخبره في المباراة الثانية أن يستعد للعب في الشوط الثاني وبدأ التسخين بالفعل وحياه الجمهور ثم فوجئ بأن المدرب يتجاهله ولم يلعب، وانتظر للمباراة الثالثة ولم يلعب أيضا.. 

 

فكان من الطبيعي أن يثور ويدلي بتصريحات للصحفيين بعد المباراة هاجم فيها المدرب وإدارة النادي، وقال لهم المثل الإنجليزي الذي يقال لأحد في حالة إهماله والاستغناء عنه (لقد ألقوني تحت الحافلة)، وأثارت تصريحات صلاح ردود أفعال غاضبة بين الجماهير من ناحية وبين المدرب وإدارة النادي من ناحية أخرى.. 

 

وتزايدت التكهنات بأنه سيغادر النادي قريبا وأن بعض الأندية الأخرى بدأت تفكر في انضمامه إليها، وبدأت إدارة النادي تفكر من الناحية المادية والخسائر التي ستتعرض لها في حالة مغادرته، وكانت تتطلع إلى طلب مبلغ كبير من النادي الذي سيطلبه لتعويض هذه الخسائر.. 

لأن صلاح بالنسبة لهم ليس مجرد لاعب فقط ولكنه مصدر عائد كبير للنادي من الإعلانات والاتفاق مع شركات ومؤسسات كبري تستفيد من شهرته للترويج لمنتجاتها، بالإضافة لمكاسب محطات البث التلفزيوني من إعلاناته عليها في مبارياته، بالإضافة لعائدات مبيعات النادي من منتجاته.

إعادة انتخابات النواب في ثلاثين دائرة

محمد صلاح.. هل يغادر ليفربول قريبا؟

وتراجعت إدارة النادي عن فكرة الاستغناء عنه، وفي جلسة صلح بين صلاح والمدرب بحضور كابتن الفريق فان دايك، تم تصفية الخلافات وانتهت الأزمة ليعود صلاح للملعب وجمهوره في لندن ومصر وأنحاء العالم اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة كأس الأمم الأفريقية تصريحات صلاح جلسة صلح محمد صلاح الدوري الانجليزي الهولندي آرني سلوت الجمهور الإنجليزي أزمة محمد صلاح أزمة محمد صلاح مع سلوت فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالله حسن

مواد متعلقة

خطة ترامب والمعارضة الإسرائيلية

فتح معبر رفح في الاتجاهين

إعادة الانتخابات في الدوائر المخالفة

مجرم حرب يلتمس العفو عن جرائمه

ترامب: جماعة الإخوان إرهابية

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

موعد مباراة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب

حصيلة أهداف كأس العرب بعد انتهاء دور ربع النهائي

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

إريتريا تنسحب من "إيجاد" وسط قلق أممي إزاء التوترات مع إثيوبيا

بيان عاجل من السياحة والآثار بشأن تسريب مياه الأمطار بالمتحف الكبير

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت فى مصر

ماذا سيحدث حال انتهاء مباراة بيراميدز وفلامنجو بالتعادل في إنتركونتيننتال؟

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن البيطار شهيد العلم

تفسير رؤيا المصحف في المنام وعلاقتها برزق واسع ووفرة بالمال

أحمد كريمة: السيدة زينب الكبرى مدفونة بالقاهرة ولا علاقة لها بـ"الصغرى" في سوريا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads