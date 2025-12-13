انتهاء أزمة محمد صلاح

18 حجم الخط

أخيرا انتهت أزمة نجم مصر العالمي محمد صلاح مع مدربه الهولندي آرني سلوت، والتي شغلت الأوساط الكروية في إنجلترا ومصر طوال الأسبوع الماضي، بعد جلسة مصالحة بين اللاعب والمدرب أزالت الغيوم التي خيمت على العلاقة بينهما، وعادت المياه إلى مجاريها ويعود صلاح إلى ملعبه اليوم في مباراة فريقه ضد فريق برايتون في الدوري الإنجليزي..

ومن المتوقع أن يعبر الجمهور الإنجليزي اليوم عن فرحته بعودة نجمه المحبوب إلى الملاعب ويغني له أغنيته المفضلة.



وفي مباراة العودة اليوم بعد غياب ثلاث مباريات يحاول صلاح أن يتألق ويسجل أهدافه الرائعة ليسعد جمهوره بالفوز ثم يودع جمهوره قبل أن يغادر عائدا إلى القاهرة، ليرأس المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في المملكة المغربية.



وترجع أزمة صلاح إلى أنه فوجئ بأن المدرب تركه على دكة البدلاء ثلاث مباريات متتالية دون أن يتحدث معه، وهذا الموقف يحدث معه لأول مرة منذ انضمامه للنادي منذ ثماني سنوات، وأخبره في المباراة الثانية أن يستعد للعب في الشوط الثاني وبدأ التسخين بالفعل وحياه الجمهور ثم فوجئ بأن المدرب يتجاهله ولم يلعب، وانتظر للمباراة الثالثة ولم يلعب أيضا..

فكان من الطبيعي أن يثور ويدلي بتصريحات للصحفيين بعد المباراة هاجم فيها المدرب وإدارة النادي، وقال لهم المثل الإنجليزي الذي يقال لأحد في حالة إهماله والاستغناء عنه (لقد ألقوني تحت الحافلة)، وأثارت تصريحات صلاح ردود أفعال غاضبة بين الجماهير من ناحية وبين المدرب وإدارة النادي من ناحية أخرى..

وتزايدت التكهنات بأنه سيغادر النادي قريبا وأن بعض الأندية الأخرى بدأت تفكر في انضمامه إليها، وبدأت إدارة النادي تفكر من الناحية المادية والخسائر التي ستتعرض لها في حالة مغادرته، وكانت تتطلع إلى طلب مبلغ كبير من النادي الذي سيطلبه لتعويض هذه الخسائر..

لأن صلاح بالنسبة لهم ليس مجرد لاعب فقط ولكنه مصدر عائد كبير للنادي من الإعلانات والاتفاق مع شركات ومؤسسات كبري تستفيد من شهرته للترويج لمنتجاتها، بالإضافة لمكاسب محطات البث التلفزيوني من إعلاناته عليها في مبارياته، بالإضافة لعائدات مبيعات النادي من منتجاته.

وتراجعت إدارة النادي عن فكرة الاستغناء عنه، وفي جلسة صلح بين صلاح والمدرب بحضور كابتن الفريق فان دايك، تم تصفية الخلافات وانتهت الأزمة ليعود صلاح للملعب وجمهوره في لندن ومصر وأنحاء العالم اليوم.

