محمد صلاح.. هل يغادر ليفربول قريبا؟

النجم المصري العالمي محمد صلاح تألق في نادي ليفربول منذ انضمامه إليه في عام 2016، واكتسب شهرة عالمية كأحسن لاعب كرة قدم في العالم، وأطلقوا عليه لقب الأسطورة، حيث حقق مع النادي الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي مرتين، وحصل على جائزة أحسن لاعب في العالم والكرة الذهبية والحذاء الذهبي وغيرها من الجوائز.

وأصبح محمد صلاح محبوب الجماهير الذين يتغنون باسمه ليس في إنجلترا ومصر فقط ولكن في أنحاء العالم، وأقاموا جدارية له عند مدخل النادي وانتشرت صورة في أنحاء النادي وعلى ملابسه.



وبعد رحيل المدرب الكبير يورجن كلوب الذي صنع مع صلاح نجوميته وشهرته على مدى ثماني سنوات، تولي المدرب آرني سلوت تدريب الفريق العام الماضي وواصل عمله مع ليفربول وأشاد بالنجم محمد صلاح، ووصفه بالأسطورة، وأنه سيستمر في المباريات ولا يمكن تغييره، وحصل ليفربول علي بطولة الدوري الإنجليزي..

ومع بداية الموسم الجديد قرر المدرب التعاقد مع مجموعة من اللاعبين الجدد لسد العجز في الفريق، بعد رحيل عدد من اللاعبين ووفاة النجم جوتا في حادث سيارة، وبدأ المدرب الجديد مع الفريق بعد تجديده وبدأت نتائج الفريق تتراجع واللاعبون الجدد يحاولون إثبات وجودهم، ولا يمررون الكرة لصلاح، لدرجة أنه لم يسجل أية أهداف على غير العادة في خمس مباريات متتالية.

وبدأ المدرب يتركه علي دكة البدلاء كاحتياطي لأول مرة في تاريخه، وحاول المدرب واللاعبون الجدد مع باقي الفريق أن يثبتوا وجودهم في غياب صلاح، ولكن مستوي الفريق ظل يتراجع في الأداء والنتائج، حتي أصبح ترتيبه العاشر بعد أن كان في القمة، وظل صلاح علي دكة البدلاء ثلاث مباريات متتالية، والمدرب يأمل أن يحقق نتائج أفضل بدونه دون جدوي.

وبدأ المدرب يتهم صلاح بأن مستواه تراجع بحكم السن، وأنه يتحمل المسئولية عن تدهور الفريق وأخيرا خرج صلاح عن صمته في المباراة الأخيرة أول أمس، وهاجم إدارة النادي والمدرب وحملهم المسئولية عن تراجع المستوي وتجاهله، وأن هناك من يرغب في التخلص منه..

وهو ينتظر المباراة القادمة يوم السبت القادم ضد فريق برايتون، ولا يعلم إن كان سيشترك فيها أم يظل علي دكة البدلاء، حيث يغادر بعدها للأنضمام للمنتخب المصري للإشتراك في بطولة كأس الامم الإفريقية، التي تقام في المغرب.



وأعتقد إنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتضح موقف إدارة النادي والمدرب من صلاح، خاصة بعد أن أحدثت تصريحاته الأخيرة زلزالا في أروقة النادي وبين جماهيره وعشاقه، وهم يعلمون أن رحيله بهذه الصورة سيكلف النادي خسائر مالية كبيرة، بسبب التعاقدات الإعلانية الكبيرة التي تعاقد عليها صلاح، والتي تسجل عوائد مالية سنويا بمليارات الجنيهات..

ويردد البعض أن إدارة النادي تريد رحيل صلاح قبل نهاية المدة القانونية لعقده حتى لا تتحمل الشرط الجزائي لرحيله والبالغ 18مليون جنيه استرليني، أو يستمر حتى نهاية عقده ويغادر إلى أي ناد آخر في حركة انتقالات حرة بدون مقابل للنادي.

وهل ممكن أن تكون هذه نهاية النجم العالمي صلاح الذي قدم الكثير للنادي دون أن يتم تكريمه بالصورة اللائقة به وبتاريخه في عالم الكرة كأحد الأساطير التي شهدتها الملاعب؟!

