إعادة الانتخابات في الدوائر المخالفة

في سابقة تؤكد الحرص علي نجاح العملية الانتخابية لمجلس النواب وشفافيتها، تبدأ الأسبوع القادم إعادة الانتخابات في 19 دائرة تمثل 27 في المائة من الدوائر الإنتخابية في المرحلة الأولي، لوجود مخالفات فيها..

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر بيانا عشية إجراء هذه الجولة قال فيه إنه تلقي تقارير عن بعض الأحداث في دوائر انتخابية محددة خلال المرحلة الأولي، خصوصا في الدوائر ذات المنافسة الفردية القوية، وطالب الهيئة الوطنية للإنتخابات بالتدقيق الكامل في الطعون والشكاوى وضرورة اتخاذ ما يلزم للحفاظ علي إرادة الناخبين بما في ذلك إعادة الإنتخابات إذا اقتضت الحاجة..

ودعا الرئيس في بيانه المنشور علي صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي الهيئة إلي تعزيز الشفافية، وإعلان ما اتخذ من إجراءات تجاه المخالفات، والتأكد من حصول كل مرشح علي نسخة من كشف حصر الأصوات لضمان التمثيل الحقيقي للناخبين داخل البرلمان.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت 88 طعنا من دوائر مختلفة، وأكدت استعدادها لإلغاء النتائج في أي لجنة أو دائرة يثبت فيها وجود تجاوزات، وأعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة إلغاء نتائج الإقتراع علي المقاعد الفردية في 19 دائرة في المرحلة الأولي، وشمل الإلغاء بعض المحافظات بالكامل من بينها محافظة قنا التي ألغيت فيها نتائج التصويت علي المقاعد الفردية بالكامل.



وفي مؤتمر صحفي عالمي عقده رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أمس، أعلن أن الإنتخابات جرت في مناخ ديمقراطي وانضباط شديد، ولا يمكن اعتبار ظهور أي مخالفة انتقاصا من شفافية ونزاهة هذا الإستحقاق، وإنما تعتبر مؤشرا لنضج النظام الديمقراطي في مصر، والذي هيأ المناخ للكشف عن أي مخالفة ووضع الإطار القانوني لعقاب أي مخطيء..

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلي أن الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشي إعلانه، وليس هناك تستر علي أي مخالفة أو مخالف، وأعلن أن مواعيد التصويت في الجولة الأولي في الدوائر التي ألغيت بأحكام المحكمة الإدارية العليا ستكون يومي 8 و9 ديسمبر الحالي للمصريين في الخارج ويومي 10 و11 في الداخل وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر..

وتجري انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج يومي 31 ديسمبر وأول يناير، كما تجري في الداخل يومي 3 و4 يناير، وتعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير القادم.

وأكدت تجربة انتخابات مجلس النواب هذا العام حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي أن تكون هذه الإنتخابات نموذجا لسيادة القانون، وإتاحة الفرصة أمام المصريين في الداخل والخارج لانتخاب ممثليهم في البرلمان بحرية كاملة، وتصحيح أي أخطاء أو ممارسات تؤثر علي العملية الإنتخابية، وإختيار الناخبين لمن يمثلونهم في مجلس النواب، حتي يكون المجلس ممثلا لكل طوائف المجتمع وحريصا علي نجاح التجربة الديمقراطية في مصر، لتكون نموذجا للحرية الحقيقية في العمل البرلماني المصري.

