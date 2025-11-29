ترامب: جماعة الإخوان إرهابية

18 حجم الخط

رئيس الأمريكي دونالد ترامب فاجأ العالم بإعلانه أن جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وأنه سيحل جميع مكاتبها ومنظماتها في الولايات المتحدة، وأنه سيمنع رعايا دول العالم الثالث من دخول أمريكا أو الحصول على جنسيتها..

جاءت هذه القرارات الغاضبة للرئيس الأمريكي ردا على قيام مواطن من أصل أفغاني بإطلاق النار في قلب العاصمة واشنطن، وبالقرب من البيت الأبيض على اثنين من أفراد الحرس الوطني أثناء قيامهما بتأمين المنطقة، فأصابهما بإصابات بالغة نقلا على إثرها إلى المستشفى..

بينما ألقت الشرطة القبض على الجاني بعد إصابته بطلق ناري، ونقل إلى المستشفى تحت حراسة مشددة للتحقيق معه ومعرفة أسباب ارتكابه لهذه الجريمة في قلب العاصمة الأمريكية وبالقرب من البيت الأبيض..

وقد توفيت الشرطية المصابة في المستشفى متأثرة بإصابتها، بينما لا يزال زميلها الشرطي في المستشفى تحت العلاج، وكشفت التحقيقات أن الجاني من أفغانستان وعمره 29عاما ويدعي رحمان الله لكنوال..

كان يعمل مع وكالة الاستخبارات الأمريكية في أفغانستان، ودخل الولايات المتحدة عام 2021 ضمن برنامج يسمى ترحيب الحلفاء العائدين من أفغانستان، وتقدم بطلب للجوء السياسي للولايات المتحدة الأمريكية وتمت الموافقة عليه بالفعل العام الماضي، وحصل على الكارت الأخضر للإقامة في أمريكا.



ووصف الرئيس الأمريكي ترامب الحادث بأنه عمل إرهابي، ويعتبر تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وشن هجوما على الرئيس السابق بايدن لأنه سمح لآلاف الأفغان بدخول البلاد قادمين للولايات المتحدة على متن طائرات أمريكية دون فحص هوياتهم، والتأكد منها..

وأعلن ترامب وقف معالجة باقي طلبات اللجوء لأمريكا التي تقدموا بها منذ وصولهم للولايات المتحدة، وأعلن الرئيس الأمريكي عدم السماح لدول العالم الثالث بدخول الولايات المتحدة، وأنه سيتم مراجعة مواقف أعداد كبيرة من المهاجرين من عدة دول إلى الولايات المتحدة، في إطار خطة شاملة للحفاظ على الأمن القومي الأمريكي..

وقرر تعزيز قوات الأمن في قلب العاصمة بإرسال 500 عنصر من قوات الحرس الوطني لزيادة إجراءات الأمن، وعدم تكرار مثل هذه الأعمال الإجرامية.

وقد أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي حول جماعة الإخوان ردود أفعال واسعة لدى الجماعة والمنظمات التابعة لها، سواء في أمريكا أو الدول الأوروبية حول نشاطها في المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بالجمعيات الخيرية ورعاية الطلاب الدارسين في الخارج ومساعدة الفقراء والأعمال الخيرية التي يقومون بها في العديد من مختلف دول العالم.

