خبير استرتيجي: تعيين جنرال أمريكى لقيادة قوة التثبيت الدولية بغزة يخدم إسرائيل

قال اللواء عادل العمدة، الخبير الاستراتيجي ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية إن ما كشفته مصادر أمريكية وإسرائيلية عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لـتعيين جنرال أمريكي برتبة نجمتين لقيادة قوة التثبيت الدولية (ISF) في غزة يأتي ضمن جهود وقف إطلاق النار، وهذه الخطوة جزء من خطة أوسع تتضمن تأسيس مجلس السلام من خلال الأمم المتحدة لإعادة الإعمار في قطاع غزة وترسيخ الحكم المدني وترسيخ الجانب الأمني بعد الحرب ارتباطًا بتوصيات مجلس الأمن 2025.

ترسيخ مفهوم أن الولايات المتحدة الأمريكية دورها يتجاوز فكرة الوسيط

وأكد في تصريح لفيتو، أن اختيار جنرال أمريكي له مغزى وهو ترسيخ مفهوم أن الولايات المتحدة الأمريكية دورها يتجاوز فكرة الوسيط أو الوساطة التقليدية، وإنما تريد أن تدير العملية والوضع الأمني في قطاع غزة وترسخ لفكرة دعم السلام، مبينًا أن هذا الأمر يخدم إسرائيل وليس الفلسطينيين، معللًا ذلك بأنه سيخفف العبء عن إسرائيل خاصة النفقات المالية لتأمين نفسها، بالإضافة إلى أنه يدعم أجندة تفكيك قادة المقاومة وسلاحهم من خلال المساومة على ذلك، أضف إلى ذلك أن هذه الخطوة تخدم بعض الأهداف الفلسطينية وعلى رأسها إعادة إعمار قطاع غزة.

المقاومة سوف تتحفظ على هذا الأمر

وبَيَّنَ العمدة أن القيادة الفلسطينية والمقاومة سوف تتحفظ على هذا الأمر لأن وجود القوة الأمريكية سيضع ضغوطًا على المقاومة الفلسطينية وسوف تفرض شروطًا سياسية وأمنية تؤدي إلى تهميش المطالب الفلسطينية والتي أقربها تفكيك سلاح المقاومة الفلسطينية حماس.

وكشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لتعيين جنرال أمريكي برتبة نجمتين لقيادة قوة التثبيت الدولية (ISF) في غزة.

مراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق المساعدات الإنسانية

ويكتسب هذا التعيين أهمية خاصة، إذ يزيد من مسؤولية الولايات المتحدة في تأمين غزة وإعادة إعمارها، ما يجعل المشروع أكبر مشروع سياسي-مدني-عسكري أمريكي في الشرق الأوسط منذ أكثر من عقدين بحسب روسيا اليوم نقلًا عن موقع أكسيوس.

وأنشأت واشنطن مقرًا مدنيًا- عسكريًا في إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق المساعدات الإنسانية، كما تتولى القيادة الأمريكية التخطيط لإعادة إعمار غزة.

ويتوقع أن يرأس ترامب "مجلس السلام في غزة"، فيما سيشارك كبار مستشاريه كأعضاء في المجلس التنفيذي الدولي، على أن تتولى الولايات المتحدة قيادة قوة الأمن الخاصة بالقطاع، مع التأكيد على أن هذا لا يعني وجود قوات أمريكية على الأرض في غزة.

تشكيل القوة ومجلس السلام والحكومة التكنوقراطية الفلسطينية

على صعيد التحضيرات، أكد مسؤولان إسرائيليان أن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، زار إسرائيل هذا الأسبوع وأطلع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين على أن الإدارة الأمريكية ستقود قوة ISF وتعيين جنرالًا أمريكيًا برتبة نجمتين لقيادتها، مشددًا على أن الجنرال معروف لديه وشخصية جدية للغاية، وأن وجوده سيمنح إسرائيل الثقة بأن القوة ستعمل وفق المعايير المناسبة.

وأكد مسؤول أمريكي أن الخطة تتضمن بالفعل تعيين جنرال أمريكي لقيادة القوة، مع الإشارة إلى أن المناقشات حول تشكيل القوة ومجلس السلام والحكومة التكنوقراطية الفلسطينية لم تتخذ فيها قرارات نهائية بعد.

