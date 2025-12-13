اليونيسف تحذر من انتشار الأمراض بين أطفال غزة وتدعو إلى تكثيف إدخال المساعدات

18 حجم الخط

أطلقت منظمة اليونيسف تحذيرًا من تزايد مخاطر تفشي الأمراض بين الأطفال في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، وخاصة الملابس والخيام، في ظل الظروف الجوية القاسية.

وشددت على أن الأوضاع الحالية تهدد سلامة الأطفال بشكل متزايد مع استمرار المنخفض الجوي وتأخر وصول الإمدادات الأساسية.

وفى سياق متصل، ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني، النازحين الذين عادوا للسكن في مبان ومنازل استهدفها القصف بضرورة توخي أقصى درجات الحذر وإخلائها فورا إذا كانت متصدعة وغير صالحة للسكن، بعد تسجيل انهيارات جزئية في ثلاثة منازل في أحياء النصر وتل الهوى والزيتون نتيجة الأمطار الغزيرة

كما أعلنت طواقم الدفاع المدني في محافظة الشمال إنقاذ طفل وانتشال خمسة أشخاص من عائلة بدران عقب انهيار سقف منزلهم في منطقة بئر النعجة فجر الجمعة 12 ديسمبر من جهته، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن السلطات حذرت مرارا من تداعيات المنخفض الجوي وضرورة إدخال الخيام للسكان، متوقعًا تفاقم الأوضاع خلال 72 ساعة المقبلة.

وحمل الاحتلال والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية التباطؤ في معالجة الأزمة الإنسانية، متهمًا الاحتلال بمواصلة "جريمة الإبادة" بحق سكان القطاع، ومشيرًا إلى المعلومات المضللة التي يتم ترويجها بشأن المساعدات، في حين لم يدخل غزة – بحسبه – سوى 10% من شاحنات الإغاثة المقررة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.