جوتيريش: أكثر من 140 ألف شخص في غزة تضرروا من مياه الأمطار

قال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مساء اليوم الجمعة: إن أكثر من 140 ألف شخص في قطاع غزة تضرروا من مياه الأمطار.

أفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم الجمعة، بارتفاع عدد وفيات المنخفض الجوي في قطاع غزة إلى 13 شخصا بينهم أطفال.

عاصفة رعدية صاحبتها أمطار غزيرة على غزة

وتشهد مدينة غزة منذ أيام، غرق خيام النازحين مع بداية وصول المنخفض الجوي بيرون إلى قطاع غزة، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وتسببت عاصفة رعدية صاحبتها أمطار غزيرة في غرق وتدمير عشرات الخيام التي تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع غزة.

وكشفت شهادات لنازحين أن خيامهم، تطايرت خلال اليومين الماضيين، جراء الرياح العاتية التي ضربت قطاع غزة.
 

معاناة آلاف العائلات التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية من البرد والمطر

كما تسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة لبداية المنخفض الجوي، فجر الأربعاء، في غرق عشرات خيام النازحين المنتشرة في مناطق اللجوء بقطاع غزة، ما فاقم معاناة آلاف العائلات التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية من البرد والمطر.

وشهد القطاع هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال ساعات الليل، أدت إلى غمر مساحات واسعة من تجمعات الخيام. 

وأظهرت مقاطع مصورة تدفق المياه إلى داخل أماكن الإيواء المؤقتة، متسببة في إتلاف المتعلقات الشخصية للنازحين وحرمانهم من المأوى المؤقت الذي بالكاد يقيهم قسوة الطقس.

