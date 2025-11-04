جوتيريش: مصر ستستضيف مؤتمرًا لإعادة إعمار قطاع غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنَّ كابوس العنف في السودان يجب أن ينتهي، داعيًا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى العمل مع مبعوثي الخاص للسودان للتوصل إلى تسوية، مبينًا أنَّه لا يمكن التسامح مع الهجمات التي حدثت في السودان.

وقف إطلاق النار في غزة

وأكّد جوتيريش بحسب قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أنه يجب على كل الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، ولا بديل عن حل الدولتين من أجل السلام والاستقرار.

ضرورة الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: «مصر ستستضيف مؤتمرًا لإعادة إعمار قطاع غزة، ونؤكد ضرورة الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.