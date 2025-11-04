الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جوتيريش: مصر ستستضيف مؤتمرًا لإعادة إعمار قطاع غزة

جوتيريش، فيتو
جوتيريش، فيتو

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنَّ كابوس العنف في السودان يجب أن ينتهي، داعيًا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى العمل مع مبعوثي الخاص للسودان للتوصل إلى تسوية، مبينًا أنَّه لا يمكن التسامح مع الهجمات التي حدثت في السودان.

وقف إطلاق النار في غزة

وأكّد جوتيريش بحسب  قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أنه يجب على كل الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، ولا بديل عن حل الدولتين من أجل السلام والاستقرار.

ضرورة الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: «مصر ستستضيف مؤتمرًا لإعادة إعمار قطاع غزة، ونؤكد ضرورة الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جوتيريش السودان الجيش السوداني الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مؤتمر ا لإعادة إعمار قطاع غزة

مواد متعلقة

الهلال الأحمر يدفع بـ8 آلاف طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة

مديرة الاستخبارات الأمريكية: مراقبة وقف النار في غزة مهمة صعبة

الملكة رانيا: السكوت الدولي عن وقف حرب غزة ساهم في تجدد موجات الكراهية بالعالم

الأكثر قراءة

باقة الورد 24 ألف جنيه والعطر بـ 13 ألفا، أبرز أغلى هدايا "الفلانتين المصري" بالأسواق

ارتفاع رغم ضبابية الأجواء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي والجمبري وانخفاض 20 جنيها في قشر البياض

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يرمز لحب الجميع وليس الحبيب والحبيبة فقط، عيد الحب المصري وعلاقته بمصطفى أمين

قبل ساعات من ظهورها، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج 2026 في مصر

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة قمة ليفربول وريال مدريد

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل اقتصادية قريبا

دعاء أول الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads