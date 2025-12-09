خبير بملف الصراع العربي الإسرائيلي، إلقاء سلاح المقاومة الفلسطينية أو تجميده أمر غير وارد

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير بملف الصراع العربي الإسرائيلي أن إلقاء سلاح المقاومة الفلسطينية أو تجميده أمر غير وارد فالجانب الإسرائيلي يريد أن يختزل إنهاء الحرب في قطاع غزة بإلقاء المقاومة الفلسطينية لسلاحها وبالتالي المهمة التي فشلت فيها إسرائيل يحاول أن يلقى بها ككرة من اللهب على آي إس إف قوة فرض الاستقرار في غزة رغم أنه لا توافق دولة واحدة على اشتباك هذه القوة مع المقاومة ونزع سلاحها بالقوة.

التركيز على ما يفيد إسرائيل

وأكد في تصريح لفيتو هذا الرفض لأن عناصر هذه القوة ستتعرض لخسائر والأمر الآخر سيتم التغاضي عن البنود العشرين في بنود الاتفاق لوقف إطلاق النار التي تنتهكها إسرائيل ليل نهار والتركيز فقط على ما يفيد اسرائيل رغم أن التفسير لهذا الأمر واضح وفق البند الـ17 لخطة ترامب والتي تنص إذا لم يلتزم الجانب المقاوم لا شيء يحدث.



نزع سلاح المقاومة لا بد أن يرتبط بإنهاء احتلال غزة وقيام الدولة الفلسطينية

وواصل حديثه قائلًا نزع سلاح المقاومة لا بد أن يرتبط بإنهاء الاحتلال من غزة وينظر فى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس غير ذلك فالمقاومة مستمرة وهي حق مشروع وبالتالي الحديث عن نزع سلاح المقاومة هو أمر أشبه بالسراب خاصة وان هناك انتهاكات مستمرة من جانب إسرائيل والطريق العملى هو إنهاء الاحتلال والوصول إلى حل الدولتين.

ويذكر أن مسؤول رفيع في "حماس"، قال إن الحركة مستعدة لمناقشة مسألة "تجميد أو تخزين" ترسانتها من الأسلحة ضمن اتفاقها لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ليقدم بذلك صيغة محتملة لحل إحدى أكثر القضايا تعقيدًا في الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية.



وجاءت تصريحات باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس وهو الجهاز المسؤول عن اتخاذ القرارات، بينما تستعد الأطراف للانتقال إلى المرحلة الثانية والأكثر تعقيدا من الاتفاق.

وقال نعيم لوكالة أسوشيتد برس: "نحن منفتحون على تبني نهج شامل لتجنب المزيد من التصعيد أو لتفادي أي اشتباكات أو انفجارات أخرى".



وأوضح نعيم أن حماس تحتفظ بـ "حقها في المقاومة"، لكنه أضاف أن الحركة مستعدة لإلقاء أسلحتها ضمن عملية تهدف للتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية.

