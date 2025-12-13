انتهت مدة عمله، "عين شمس" تكشف حقيقة طبيب ادعى عضويته بالجامعة

18 حجم الخط

أكدت جامعة عين شمس في بيان رسمي لها أن الطبيب “ض.ا” الذي تحقق معه نقابة الأطباء بسبب تقديمه نصائح طبية للمرضى مخالفة للقواعد الطبية ويدّعي أنه أستاذا بالجامعة، لم يعد عضوا بهيئة التدريس.

جامعة عين شمس: لم يعد ضمن أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب

ونفت الجامعة أي صلة لها بالمدعي وقالت إنه لم يعد ضمن أعضاء هيئة التدريس بـ كلية الطب، وأن خدمته قد انتهت رسميًا في الجامعة منذ عام 2023، وذلك وفق القرارات الإدارية المعتمدة والموثقة في سجلات الجامعة.

جامعة عين شمس: هذه الادعاءات غير صحيحة تمامًا وتمثل تضليلًا للرأي العام

كما نفت الجامعة نفيًا قاطعًا ما يدعيه المذكور عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تقديم نفسه بصفة "أستاذ بجامعة عين شمس" أو انتمائه الأكاديمي لها، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة تمامًا وتمثل تضليلًا للرأي العام واعتداءً على اسم وقيمة المؤسسة الجامعية العريقة.

جامعة عين شمس: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

وشددت الجامعة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة أكاديمية غير حقيقية أو يستخدم اسم الجامعة بصورة تُسيء لها أو تضلل المواطنين، وذلك حفاظًا على مكانة الجامعة وصونًا لحقوق المرضى والمجتمع في الحصول على معلومات موثقة صادرة من جهات أكاديمية معتمدة.

جامعة عين شمس: نتعاون مع النقابة العامة للأطباء والجهات المختصة في متابعة الشكاوى المقدمة ضد المذكور

كما أكدت جامعة عين شمس تعاونها الكامل مع النقابة العامة للأطباء والجهات المختصة في متابعة الشكاوى المقدمة ضد المذكور، حرصًا على سلامة الممارسة الطبية واحترامًا للقواعد العلمية والمهنية المعتمدة.

