الجمعة 12 ديسمبر 2025
أخبار مصر

خريطة سقوط الأمطار اليوم الجمعة، تعرف عليها

الطقس، فيتو
18 حجم الخط
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة، حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال سيناء وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس، أماكن هطول الأمطار المتوسطة غدا

طوارئ بالمواني بسبب حالة الطقس وتعليمات مشددة بالتنسيق مع الأرصاد

كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى  ومدن القناة وجنوب سيناء، وتمتد بنسبة 30 % على القاهرة الكبرى وخليج السويس على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11

