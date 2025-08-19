خزنيها بكميات في موسمه، طريقة عمل مربى التين

طريقة عمل مربى التين، مربى التين من أشهى أنواع المربات التي يعشقها الكثيرون، لمذاقها المميز والغنى، وهي سهلة التحضير في المنزل.

وطريقة عمل مربى التين، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، كما يتميز التين بكونه فاكهة صيفية مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة مثل الألياف، الفيتامينات (خاصة فيتامين A وC)، والمعادن كالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، مما يجعل المربى ليس مجرد حلوى تقليدية بل غذاء صحي أيضا إذا تم تناوله باعتدال.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل مربى التين.

مكونات عمل مربى التين:-

2 كيلو جرام من التين الطازج الناضج يفضل اختيار الحبات السليمة والطرية

1.5 كيلو جرام من السكر الأبيض يمكن تقليله حسب الرغبة أو استبدال جزء منه بالعسل الطبيعي

عصير ليمونة كبيرة لإضافة نكهة منعشة وللمساعدة على حفظ المربى

كوب ماء للمساعدة على إذابة السكر في البداية

قرفة أو قرنفل اختياري لإضفاء نكهة مميزة

طريقة عمل مربى التين

اغسلي التين جيدا لإزالة الأتربة والشوائب، ثم اقطعي الحبات إلى نصفين أو أرباع حسب حجمها.

يمكن تقشيرها إذا رغبتى، لكن الكثير يفضلون ترك القشر لأنه غني بالألياف.

ضعي التين المقطع في وعاء عميق وأضيفي السكر فوقه.

اتركي الخليط مغطى في الثلاجة لمدة 6 – 8 ساعات أو طوال الليل، حتى يذوب السكر ويخرج التين عصيره الطبيعي.

ضعي التين والسكر مع العصارة التي خرجت في قدر ثقيل القاعدة.

أضيفي كوب الماء وضعي القدر على نار متوسطة حتى يذوب السكر تماما.

عندما يبدأ الخليط في الغليان، اخفضي النار واتركيه يغلي ببطء مع التقليب من حين لآخر.

بعد مرور حوالي 30 – 40 دقيقة من الغلي، أضيفي عصير الليمون مع القرفة أو القرنفل إذا رغبتِ.

هذا يساعد على منع تبلور السكر ويمنح المربى نكهة مميزة.

لمعرفة ما إذا كانت المربى قد أصبحت جاهزة، ضعي ملعقة صغيرة منها على طبق بارد، إذا تجمدت قليلا ولم تنساب بسهولة، فهى جاهزة.

اسكبي المربى الساخنة في برطمانات زجاجية معقمة وجافة تماما.

أغلقيها بإحكام وقومي بقلبها رأسا على عقب لدقائق حتى يتم تفريغ الهواء.

بعد أن تبرد، احفظيها في مكان بارد وجاف أو في الثلاجة بعد الفتح.

لضمان الحفاظ على المربى أطول فترة ممكنة اختاري التين الناضج تماما لأنه يعطي طعم أغنى وقوام أفضل.

لا تكثري من الماء، فالتين بطبيعته يحتوي على نسبة عالية من السوائل.

يمكنك تقليل كمية السكر إذا كنت تفضلين طعم طبيعي، لكن تذكري أن السكر يعمل كمادة حافظة للمربى.

من الممكن إضافة بعض المكسرات مثل اللوز أو الجوز في المربى لإضفاء لمسة جديدة ومذاق شهي.

تقدم عادة مع الخبز الطازج أو التوست في وجبة الإفطار.

يمكن استخدامها كحشوة للكيك أو البسكويت.

تضاف إلى الزبادي أو الجبن الأبيض لإعطاء طعم لذيذ ومتوازن.

تدخل أحيانا في وصفات الحلويات الشرقية لإضافة نكهة طبيعية.

فوائد مربى التين

ورغم احتواء مربى التين على السكر، إلا أن مربى التين تظل خيار جيد إذا استهلكت بكمية معتدلة، ومن أبرز فوائدها:

تمد الجسم بالطاقة السريعة بفضل السكريات الطبيعية.

غنية بالألياف التي تساعد على تحسين الهضم.

تحتوي على معادن مهمة مثل الكالسيوم الذي يدعم صحة العظام.

تقوي جهاز المناعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

