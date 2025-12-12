انفجار غاز يهز حيا سكنيا بكاليفورنيا ويتسبب في دمار واسع وإصابات

18 حجم الخط

هز انفجار غاز هائل حيًا سكنيًا في منطقة خليج سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى تدمير منزل بالكامل وإصابة ستة أشخاص، وفق ما أفادت به السلطات المحلية، في حادث أثار صدمة واسعة وانتشارًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

WATCH: Large explosion destroys multiple homes after crew hits gas line in Hayward, California. At least 6 people injured pic.twitter.com/KWJvv1gUoY — BNO News Live (@BNODesk) December 11, 2025

ووقع الانفجار، فى حى سكنى هادئ قرب هايوارد بمنطقة إيست باي، حيث أدى إلى تحطم نوافذ المنازل المجاورة واهتزازها، بينما تصاعدت ألسنة اللهب بسرعة كبيرة عقب الانفجار، وأظهرت لقطات جوية حجم الكارثة، حيث سُوي أحد المنازل بالأرض تمامًا، فيما لحقت أضرار جسيمة بعدد من المنازل المجاورة، وتناثرت الأنقاض في الشوارع.

وأكد نائب رئيس الإطفاء في مقاطعة ألاميدا، رايان نيشي موتو، أن ثلاثة مبانٍ تعرضت لأضرار كبيرة، لافتًا إلى أن بعض رجال الإطفاء اضطروا للتراجع مؤقتًا بعدما تعرضوا لـ"صدمات كهربائية" نتيجة أسلاك سقطت بفعل الانفجار.

ويقع الحي المتضرر في منطقة سكنية تضم منازل من طابق واحد وحدائق صغيرة، إلى جانب متاجر قريبة من الطرق السريعة.

وكانت المنطقة تشهد أعمال إنشاء لتوسعة الأرصفة ومسارات الدراجات، وهو ما اتضح لاحقًا أنه مرتبط بأسباب الحادث.

وقالت شركة Pacific Gas & Electric إن بلاغًا ورد عند الساعة 7:35 صباحًا يفيد بأن طاقم إنشاءات غير تابع للشركة ألحق أضرارًا بخط غاز تحت الأرض، ورغم محاولة عزل الخط المتضرر، ظل الغاز يتسرب من عدة مواقع لمدة ساعتين قبل أن يُوقف تدفقه عند الساعة 9:25 صباحًا، لكن الانفجار وقع بعد ذلك بنحو عشر دقائق فقط.

