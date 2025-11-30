مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار على تجمع عائلي في كاليفورنيا (فيديو)

18 حجم الخط

أفادت شبكة "سي بي إس" نقلا عن السلطات المحلية بمقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين في إطلاق نار بمدينة ستوكتون، في كاليفورنيا.



إطلاق نار على تجمع عائلي في ستوكتون

وذكر موقع القناة أن "4 أشخاص قتلوا بعد إطلاق النار على أكثر من اثني عشر آخرين في تجمع عائلي في ستوكتون، شمال كاليفورنيا، مساء السبت، وأكد مكتب الشريف أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم من بين الجرحى الأربعة عشر".



وقال نائب رئيس البلدية جيسون لي إن إطلاق النار وقع في حفل عيد ميلاد، لكن مكتب الشريف لم يؤكد هذه المعلومة، وأفاد فقط بأنه كان "تجمعا عائليا".

وقال مكتب مأمور مقاطعة سان خواكين إن نوابه يحققون في الحادث وتم نقل عدة ضحايا إلى المستشفيات.

ولم تقدم السلطات المزيد من التفاصيل أو معلومات حول حالة الضحايا.

وقال المسؤولون إن المنطقة لا تزال مسرحا نشطا للأحداث، ويعمل المحققون على جمع معلومات إضافية.

فيديو - مقتل أربعة وإصابة عشرات في حادث إطلاق نار خلال حفلة في #كاليفورنيا pic.twitter.com/Z82puqDtKx — حسن عصفور - Hassan Asfour (@hasfour50) November 30, 2025

وصرح نائب عمدة ستوكتون، جيسون لي، أن الحادثة وقعت في حفل عيد ميلاد طفل كان يقام في محل لبيع الآيس كريم في المنطقة.

وقال لي: "الليلة، قلبي مثقل بحزن يصعب وصفه. بصفتي نائب عمدة ستوكتون، وشخصا نشأ في هذا المجتمع، أشعر بحزن عميق وغضب شديد لمعرفة نبأ إطلاق النار الجماعي في حفل عيد ميلاد طفل".

إطلاق نار بمركز تجاري في كاليفورنيا

ويأتي ذلك بعد 24 ساعة من حادث مماثل حيث أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أمس السبت، بإصابة شخصين على الأقل بإطلاق نار وقع في مركز تسوق في كاليفورنيا.

وأفادت الشرطة أن الحادث وقع الساعة 5:40 مساء في مركز ويستفيلد فالي فير التجاري غرب سان خوسيه، حيث وجد ضحيتان في مكان الحادث ونقلا إلى مستشفى قريب لإصابتهما بطلقات نارية. ولم تكشف حالتهما الصحية بعد.

ولم تتضح بعد أسباب الحادث. ولم تُصدر الشرطة أي وصف للمشتبه به (أو المشتبه بهم)، لكنها قالت إنها تحقق في حادث إطلاق نار في مركز تجاري يوم "الجمعة السوداء".

وأضافت الشرطة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الساعة 6:31 مساء: "يبدو أن حادث إطلاق النار هذا حادث فردي ومطلق نار ليس نشطا. ومع ذلك، قام الضباط بإخلاء المركز التجاري للتأكد من عدم وجود أي تهديد مستمر للسلامة العامة".

