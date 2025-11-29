إصابة شخصين على الأقل في إطلاق نار بمركز تجاري في كاليفورنيا

18 حجم الخط

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم السبت، بإصابة شخصين على الأقل بإطلاق نار وقع في مركز تسوق في كاليفورنيا.



وأفادت الشرطة أن الحادث وقع الساعة 5:40 مساء في مركز ويستفيلد فالي فير التجاري غرب سان خوسيه، حيث وجد ضحيتان في مكان الحادث ونقلا إلى مستشفى قريب لإصابتهما بطلقات نارية. ولم تكشف حالتهما الصحية بعد.

ولم تتضح بعد أسباب الحادث. ولم تُصدر الشرطة أي وصف للمشتبه به (أو المشتبه بهم)، لكنها قالت إنها تحقق في حادث إطلاق نار في مركز تجاري يوم "الجمعة السوداء".

وأضافت الشرطة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الساعة 6:31 مساء: "يبدو أن حادث إطلاق النار هذا حادث فردي ومطلق نار ليس نشطا. ومع ذلك، قام الضباط بإخلاء المركز التجاري للتأكد من عدم وجود أي تهديد مستمر للسلامة العامة".

والـBlack Friday هو يوم الجمعة الذي يلي عيد الشكر في الولايات المتحدة، ويعد البداية غير الرسمية لموسم التسوق الخاص بأعياد الميلاد ورأس السنة.

ويشهد هذا اليوم تخفيضات كبيرة في المتاجر وعبر الإنترنت، ويعتبر عادة من أكثر أيام السنة ازدحاما في حركة الشراء، كما يشهد أحداث عنف متكررة.

