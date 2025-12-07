وزير الدفاع الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة استهداف قارب فنزويلا

18 حجم الخط

ألقى وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، كلمة مطولة أمس السبت في منتدى ريجان للدفاع الوطني بمكتبة رونالد ريجان الرئاسية في كاليفورنيا.

ملامح توجهات إدارة الرئيس دونالد ترامب

وعرض هيجسيث ملامح توجهات إدارة الرئيس دونالد ترامب المستقبلية، مؤكدًا على "العودة إلى الواقعية الصلبة" في العمل العسكري، والابتعاد عن سياسات ما بعد الحرب الباردة التي وصفها بأنها مسؤولة عن "حروب غير محددة ومتواصلة".

يُعد منتدى ريجان للدفاع الوطني منصة بارزة تجمع قيادات سياسية وعسكرية وخبراء في الأمن القومي وصناعة الدفاع.

وشهدت نسخة عام 2025 مشاركة واسعة من قادة الجيش الأمريكي وأعضاء الكونجرس ومسؤولي شركات الدفاع، مع جلسات تناولت وضع القوات المسلحة وأولويات التحديث والتحديات الدولية. قدّم هيجسيث، أمام صانعي السياسات وقادة البنتاجون، رؤية إدارة ترامب للدفاع الوطني كامتداد لمبدأ "السلام من خلال القوة" للرئيس الراحل رونالد ريجان.

تميز الخطاب بلهجة هجومية وانتقاد مباشر لنهج الإدارات السابقة. صرح هيجسيث بأن وزارة الدفاع "لن تتشتت مجددًا ببناء الديمقراطية أو التدخلات الخارجية أو تغيير الأنظمة"، معتبرًا أن هذه المقاربات أنتجت "حروبًا كبرى وغير موجهة". وأضاف أن النهج الجديد يرتكز على "مصالح عملية وملموسة" وفصل واضح عن "المثالية اليوتوبية".

وكشف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، في جلسة حوارية، عن تصديقه شخصيًا على أول ضربة نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد قارب يُشتبه بتهريبه للمخدرات قبالة فنزويلا في الثاني من سبتمبر.

تقييم شامل لضرب هدف صنفه ترامب منظمة إرهابية

شاهد هيجسيث العملية مباشرة من البنتاجون بعد إعطاء الإذن، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد إحاطة "واسعة ومرهقة" شارك فيها عسكريون ومدنيون ومحامون ومحللو استخبارات، ضمن تقييم شامل لضرب هدف صنّفه ترامب رسميًا كمنظمة إرهابية.

استغرق التحضير للعملية الأولى "أسابيع، تقريبًا شهرًا"، واضطر البنتاجون لإعادة توجيه قدرات عسكرية كانت متركزة لسنوات في مناطق بعيدة "على بعد عشرة آلاف ميل من الجهة الأخرى للعالم".

وخلال جلسة الأسئلة، أوضح هيجسيث أن عملية الثاني من سبتمبر كانت الأولى ضمن أكثر من عشرين ضربة أمريكية استهدفت شبكات مرتبطة بكارتلات التهريب في البحر الكاريبي.

نفى بشدة تقريرًا لصحيفة "واشنطن بوست" زعم أنه أصدر أوامر للقوات بـ"قتل الجميع"، قائلًا: "لا أعرف من أين يحصلون على مصادرهم، لكنها سيئة… بالطبع لا تقول اقتلوهم. هذا سخيف".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.