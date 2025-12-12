الجمعة 12 ديسمبر 2025
رياضة

وزير الرياضة يشهد ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية غدا

بطولة الأندية لكرة
بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية
يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، غدًا السبت، فعاليات ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية، والتي تقام في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وسط حضور كبير من المشاركين والمتابعين.

تأتي البطولة بتنظيم من الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة، في خطوة تهدف إلى تعزيز انتشار الرياضات الإلكترونية بين الشباب، وتوسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب الواعدة في هذا القطاع المتنامي.

يشارك في البطولة 20 ناديًا من أبرز الأندية المصرية، من بينها الزمالك، الجزيرة، الصيد، الزهور، وادي دجلة، سبورتنج، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، الإعلاميين، البطل الأوليمبي، جزيرة الورد، القطامية، المصرية للاتصالات، سيتي كلوب، بورتو، الحوار، نادي النادي، التوفيقية، نادي ريو، ونادي العبد.

3000 لاعب في التصفيات و8 ممثلين لكل نادٍ في النهائيات

شهدت البطولة مشاركة واسعة من الشباب، حيث خاض أكثر من 3 آلاف لاعب التصفيات التي أقيمت في الفترة من 1 يوليو حتى 30 أكتوبر الماضيين، وتم تصعيد 8 لاعبين من كل نادٍ للمنافسة في النهائيات بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن البطولة تمثل دعمًا كبيرًا للشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة جميع أشكال الرياضات أمامهم، بما يتناسب مع اهتماماتهم المتطورة.

وأوضح أن الألعاب الإلكترونية أصبحت وسيلة فعّالة لاستثمار وقت الفراغ، وفتح مجالات جديدة للعمل والإبداع أمام الشباب في مصر.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية الزمالك بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية

