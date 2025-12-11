كريم بنزيما يلمح لعودته للعب مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026

18 حجم الخط

كأس العالم 2026، ألمح كريم بنزيما، نجم نادي اتحاد جدة السعودي، إلى إمكانية العودة للعب الدولي مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026، بعد اعتزاله اللعب الدولي في 19 ديسمبر 2022 عقب خسارة فرنسا لقب المونديال أمام الأرجنتين بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال بنزيما في مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية، "من لا يرغب باللعب في كأس العالم؟ الجميع يتمنى المشاركة في هذه البطولة، بصفتي عاشقًا لكرة القدم والمنافسة، إذا طلب مني الانضمام لمنتخب فرنسا للمشاركة في كأس العالم، سأكون كاذبًا إذا قلت أنني سأرفض".

وأشار مهاجم ريال مدريد السابق، والذي خاض 97 مباراة دولية مع فرنسا، إلى أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه المدرب ديدييه ديشامب، مؤكدًا: "عندما يتم استدعائي سأكون حاضرًا لألعب، لدي أهداف أسعى لتحقيقها، أعشق كرة القدم والفوز والألقاب".

وينطلق مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو، وسط ترقب واسع لأي مفاجآت تتعلق بتشكيلة الديوك الفرنسية.

فرنسا تواجه البرازيل وكولومبيا وديا قبل كأس العالم 2026

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميًّا خوض المنتخب الأول مواجهة ودية ضد المنتخب البرازيلي في فترة التوقف الدولي لشهر مارس المقبل.

قرعة نهائيات كأس العالم 2026

ومباشرة عقب حفل قرعة نهائيات كأس العالم 2026، التي تم سحبها الجمعة في واشنطن لتوزيع المنتخبات الـ48 على مجموعات الدور الأول، أعلن الاتحاد الفرنسي للعبة عن هوية المنتخبين اللذين سيواجههما فريق المدرب ديدييه ديشامب وديا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في مارس.

فرنسا تواجه البرازيل وديا قبل كأس العالم

ويلعب المنتخب الفرنسي أمام البرازيل وكولومبيا وديا استعدادا للنهائيات، وتقام المباراتان في الولايات المتحدة الأمريكية لإعداد اللاعبين للظروف التي تنتظرهم في كأس العالم في يونيو ويوليو المقبلين وفق ما أكده اتحاد الكرة الفرنسي.

وتلتقي فرنسا مع البرازيل وديا، يوم 26 مارس 2026، في مواجهة هي الأولى بين المنتخبين منذ أن التقيا آخر مرة في عام 2015 وفاز منتخب السيليساو آنذاك (3-1).

وتكون مباراة فرنسا والبرازيل صداما كرويا قويا يجمع النجم كيليان مبابي وزملائه إدوارد كامافينجا وأورليان تشواميني مع زملائهم في الريال فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو ورودريجو، فضلا عن كارلو أنشيلوتي، المدرب السابق للريال.

أما المباراة الثانية لمنتخب فرنسا فتدور أمام منتخب كولومبيا في التاسع والعشرين شهر مارس 2026، وتجرى أيضا في الولايات المتحدة.

ويُمثل هذان اللقاءان اختبارين حاسمين للمنتخب الفرنسي قبل مواجهة السنغال والنرويج، بالإضافة إلى المنافس الثالث في المجموعة التاسعة والذي سيتم التعرف عليه بعد خوض الملحق العالمي (الفائز في الملحق القاري بين سورينام وبوليفيا والعراق).

وذكرت تقارير إخبارية فرنسية أن ديدييه ديشامب سيدرس إجراء مباراتين وديتين أخريين في شهر يونيو 2026، وستكونان في فرنسا قبل السفر إلى الولايات المتحدة لخوض النهائيات.

وكانت فرنسا أحرزت لقب نسخة مونديال 2018 في روسيا قبل أن تصل المباراة النهائية في النسخة الأخيرة في قطر عام 2022، وتخسر اللقب أمام الأرجنتين.

