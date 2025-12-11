ليفربول يختار لاعب باريس سان جيرمان بديلا محتملا لـ محمد صلاح

18 حجم الخط

يواصل مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي، البحث عن بديل محتمل للنجم المصري محمد صلاح، وسط توقعات برحيله عن ملعب أنفيلد خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول خلال الفترة المقبلة، بعد التصريحات التي أدت إلى استبعاده من قائمة ليفربول لمباراة إنتر ميلان يوم أمس الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف سجل سوبوسلاي من ركلة جزاء.

وبحسب "Caughtoffside"، وجه ليفربول بوصلته نحو برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان، إلى جانب مراقبة جناح بورنموث أنطوان سيمينيو.

وأشارت التقارير إلى أن باريس سان جيرمان يفضل حاليًا الإبقاء على لاعبه الشاب، إلا أن فرص انتقال باركولا إلى ليفربول تبقى واردة، خاصة بعد عدم تمكنه من حجز مكان أساسي ضمن تشكيل الفريق الفرنسي بسبب المنافسة القوية تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.

وبرغم اهتمام عدة أندية كبرى بخدمات باركولا، يُتوقع أن يلعب دورًا محوريًا في خط هجوم ليفربول الإنجليزي حال إتمام الصفقة، خاصة في حال رحيل صلاح.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا سجل هذا الموسم ستة أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة مع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

نجم مانشستر منتقدا محمد صلاح: لا يستحق اللعب أساسيًا ولم يحترم ناديه

فيما وجه بول باركر، لاعب مانشستر يونايتد السابق، انتقادات للنجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، مؤكدًا أن الدولي المصري لا يستحق المشاركة كأساسي في صفوف الفريق حاليًا، ولم يظهر الاحترام الكافي لناديه.

وقال باركر في تصريحات نقلتها شبكة Liverpool Echo: "لا يمكنك السماح للاعب بالتصرف كما فعل محمد صلاح، لقد خذل زملاءه ولم يظهر أي احترام للنادي. هناك لاعبين مثل فيديريكو كييزا يستحقون الفرصة وسيغتنمون أي فرصة تتاح لهم".

وأضاف: "كييزا لاعب مجتهد يتحرك ذهابًا وإيابًا في الملعب ويشكل تهديدًا دائمًا بالقرب من منطقة الجزاء. قد لا يسجل 25 هدفًا في الموسم، لكن ليفربول يحتاج لاعبًا مجتهدًا، خاصة بعد رحيل لويس دياز الصيف الماضي".

وختم باركر حديثه قائلًا: "اتخذ آرني سلوت قراره، وبالنظر لأداء صلاح الحالي فهو لا يستحق اللعب كأساسي. عندما تتاح لك الفرصة كما أتيحت له ويصيبك الغرور دون أي رقابة، تكون النتيجة كما نراها الآن".

تقارير بريطانية تكشف النادي السعودي الأقرب لضم محمد صلاح

فيما كشفت تقارير صحفية بريطانية النادي السعودي الأقرب لضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، حال رحيله عن الريدز خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول خلال الفترة المقبلة، بعد التصريحات التي أدت إلى استبعاده من قائمة ليفربول لمباراة إنتر ميلان يوم أمس الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف سجل سوبوسلاي من ركلة جزاء.

وحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية فإن محمد صلاح جناح ليفربول ومنتخب مصر قد ينتقل إلى نادي النصر السعودي بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يهتم الفريق بالتعاقد معه.

وتعد أندية الهلال السعودي والاتحاد والأهلي والقادسية مهتمة أيضًا بالتعاقد مع الدولي المصري صاحب الـ33 عامًا، بعد أن دخل في خلاف مع آرني سلوت مدرب ليفربول.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في 19 مباراة مع ليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات وسجل خمس أهداف وصنع ثلاث أهداف.

