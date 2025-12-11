نجم مانشستر منتقدا محمد صلاح: لا يستحق اللعب أساسيًا ولم يحترم ناديه

18 حجم الخط

وجه بول باركر، لاعب مانشستر يونايتد السابق، انتقادات للنجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، مؤكدًا أن الدولي المصري لا يستحق المشاركة كأساسي في صفوف الفريق حاليًا، ولم يظهر الاحترام الكافي لناديه.

وارتبط اسم محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول خلال الفترة المقبلة، بعد التصريحات التي أدت إلى استبعاده من قائمة ليفربول لمباراة إنتر ميلان يوم أمس الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف سجل سوبوسلاي من ركلة جزاء.

وقال باركر في تصريحات نقلتها شبكة Liverpool Echo: "لا يمكنك السماح للاعب بالتصرف كما فعل محمد صلاح، لقد خذل زملاءه ولم يظهر أي احترام للنادي. هناك لاعبين مثل فيديريكو كييزا يستحقون الفرصة وسيغتنمون أي فرصة تتاح لهم".

وأضاف: "كييزا لاعب مجتهد يتحرك ذهابًا وإيابًا في الملعب ويشكل تهديدًا دائمًا بالقرب من منطقة الجزاء. قد لا يسجل 25 هدفًا في الموسم، لكن ليفربول يحتاج لاعبًا مجتهدًا، خاصة بعد رحيل لويس دياز الصيف الماضي".

وختم باركر حديثه قائلًا: "اتخذ آرني سلوت قراره، وبالنظر لأداء صلاح الحالي فهو لا يستحق اللعب كأساسي. عندما تتاح لك الفرصة كما أتيحت له ويصيبك الغرور دون أي رقابة، تكون النتيجة كما نراها الآن".

تقارير بريطانية تكشف النادي السعودي الأقرب لضم محمد صلاح

فيما كشفت تقارير صحفية بريطانية النادي السعودي الأقرب لضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، حال رحيله عن الريدز خلال الفترة المقبلة.

وحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية فإن محمد صلاح جناح ليفربول ومنتخب مصر قد ينتقل إلى نادي النصر السعودي بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يهتم الفريق بالتعاقد معه.

وتعد أندية الهلال السعودي والاتحاد والأهلي والقادسية مهتمة أيضًا بالتعاقد مع الدولي المصري صاحب الـ33 عامًا، بعد أن دخل في خلاف مع آرني سلوت مدرب ليفربول.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في 19 مباراة مع ليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات وسجل خمس أهداف وصنع ثلاث أهداف.

نجم إنجلترا عن أزمة محمد صلاح: أمم أفريقيا فرصة ذهبية لتهدئة الأوضاع

فيما علق نيل وارنوك، نجم منتخب إنجلترا السابق، على أزمة محمد صلاح مع نادي ليفربول، في ظل الخلاف الذي حدث بين اللاعب وإدارة النادي الإنجليزي والمدرب آرني سلوت، بعدما اتهم النجم المصري إدارة النادي بعدم تنفيذ الوعود المقدمة له، إلى جانب اعترافه بأن علاقته مع سلوت قد تدمرت بالكامل.

وارتبط إسم محمد صلاح يرتبط بالرحيل عن صفوف ليفربول خلال الفترة المقبلة، بعد التصريحات التي أدت إلى استبعاده من قائمة ليفربول لمباراة إنتر ميلان يوم أمس الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال وارنوك عبر بي بي سي سبورت: ''لا أعتقد أن محمد صلاح سيشارك في مباراة برايتون على أرض ليفربول الإنجليزي يوم السبت، أو حتى يشارك كبديل، أعتقد أن ذلك سيسبب الكثير من المشاكل داخل الفريق''.

وأضاف وارنوك في حديثه عن محمد صلاح: ''هذا سيسمح له بالذهاب إلى كأس الأمم الأفريقية لتهدئة الوضع قليلًا، وبعدها سيتعين على النادي واللاعب اتخاذ قرار بشأن مستقبل محمد صلاح''.

وعن مستقبل محمد صلاح أوضح وارنوك: ''الأمر يعتمد على رؤية محمد صلاح لمستقبله، وما إذا كان يريد الرحيل عن ليفربول وما إذا كان هذا الأمر قد دفعه للخروج من النادي، دائمًا هناك سبيل للعودة إذا تمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق''.

واختتم وارنوك في حديثه: ''لا شك أنك سترغب في ضم محمد صلاح إلى فريقك، فهو لاعب قادر على تغيير مجرى المباراة والأرقام خير دليل، سواء كان ذلك قابلًا للتحقيق أم لا، فسيتعين علينا الانتظار لنرى''.

