الدهون الثلاثية خطر يهدد القلب، كيفية خفض مستوياتها بشكل طبيعي

الدهون الثلاثية (Triglycerides) هي نوع من الدهون الموجودة في الدم، وتعد خطيرة على الصحة، فمستوياتها المرتفعة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، حتى إذا كانت مستويات الكوليسترول الضار (LDL) طبيعية، لذلك ينصح بالحفاظ على أدنى مستويات ممكنة من الدهون الثلاثية لتجنب المشاكل الصحية المحتملة.

كيفية خفض الدهون الثلاثية بشكل طبيعي

تأتي الدهون الثلاثية من الكبد والأطعمة التي نتناولها، وعندما تكون المستويات طبيعية، يتم استخدام هذه الدهون لإنتاج الطاقة، وتنشأ المشكلة عندما ترتفع المستويات، حيث يتم تخزين الفائض كـدهون في الجسم، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

فيما يلي عشر طرق لتقليل الدهون الثلاثية:

1. التقليل من السكر والكربوهيدرات المكررة

يوصي بالتقليل أو الامتناع عن:

الحبوب المكررة

الدقيق

الأرز الأبيض

الخضروات النشوية

ومن المهم خفض استهلاك السكر والأطعمة المحتوية على شراب الذرة عالي الفركتوز، فهذه الأطعمة تتحول إلى دهون ثلاثية في الجسم.

2. التركيز على الكربوهيدرات الكاملة والألياف

يجب إعادة التفكير في طريقة بناء الوجبات، وتناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الكاملة والألياف لخفض الدهون الثلاثية، مثل:

الفول والبقوليات

الشوفان

التفاح

الكمثرى

الخضروات الورقية

البطاطا الحلوة

الحبوب الكاملة

الأرز البني

زيادة تناول الألياف قد يخفض مستويات الدهون، الكمية الموصى بها التي تتراوح بين 25 إلى 30 جرام من الألياف يوميا.

3. الامتناع عن الكحول

يمكن أن يؤدي استهلاك الكحول إلى ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، فعندما يصل الكحول إلى الكبد، يتحلل إلى كوليسترول ودهون. لذا، إذا كانت المستويات أعلى من الطبيعي، فمن المستحسن التوقف عن تناول الكحول تماما.

4. إعطاء الأولوية للنشاط البدني

تلعب التمارين المنتظمة دور كبير في إدارة مستويات الدهون، ويستخدم الجسم الدهون كمصدر للطاقة أثناء النشاط البدني، كما أن التمارين تساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل كمية الدهون الثلاثية في الكبد، وينصح بممارسة 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيًا.

5. إدارة ضغط الدم المرتفع

إذا كانت مستويات الدهون مرتفعة، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الد،.وقد يقترح مقدم الرعاية الصحية إدارة ضغط الدم المرتفع بالأدوية والتغييرات في نمط الحياة، مثل التمارين والنظام الغذائي.

بعض أدوية ضغط الدم، مثل الثيازيدات وحاصرات بيتا، قد ترفع الدهون الثلاثية، لكن في بعض الأحيان تفوق الفوائد المخاطر، لذا يجب مناقشة هذا الأمر مع مقدم الرعاية الصحية.

6. إدارة مرض السكري

من المهم مراقبة استهلاك الكربوهيدرات بشكل عام لمرضى السكري، إذ يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم، فضعف السيطرة على مرض السكري عامل رئيسي في التسبب في ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية".

هذا الأمر مهم لأن السكري يميل إلى خفض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وزيادة مستويات الدهون الضارة، وللتعامل مع هذا، ينصح بالتركيز على الأطعمة الغنية بالألياف أو الدهون الصحية والحد من الدهون غير الصحية، والتحدث مع مقدم الرعاية الصحية حول طرق أخرى لإدارة السكري.

7. الحصول على قسط كافٍ من النوم

للنوم الجيد أهمية في خفض الدهون الثلاثية، وقد تم ربط المستويات المرتفعة من الدهون الثلاثية بزيادة أو نقص ساعات النوم، حسب الدكتور ساراجو. يوفر النوم فرصة للجسم للإصلاح والاستعادة، وإذا كان النوم سيئ، فقد يؤثر سلبا على هرمونات مثل الكورتيزول والغريلين، مما يؤثر بدوره على إنتاج الدهون.

ويرتبط اضطراب النوم بنظام غذائي ونمط حياة مضطربين، وقد يؤدي إلى عادات أكل غير صحية، مما يزيد من مستويات الدهون الثلاثية، الهدف هو الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.

8. الحفاظ على وزن صحي

إذا كان الشخص يعاني من السمنة، قد يوصي مقدم الرعاية الصحية بالعمل على تحقيق وزن صحي، والتركيز على نظام غذائي صحي للقلب والنشاط البدني كوسيلتين لتحقيق أهداف فقدان الوزن.

للوزن تأثير عميق على الدهون الثلاثية، فإذا فقد الشخص ما لا يقل عن 5% إلى 10% من وزن الجسم، يمكن أن تنخفض الدهون الثلاثية بنسبة تصل إلى 20%، وبالإضافة إلى التأثير الإيجابي على الدهون، يعمل الوزن الصحي على تحسين صحة القلب بشكل عام.

9. تقليل التوتر

عند الشعور بالتوتر، ترتفع مستويات الكورتيزول، مما يعني ارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة الدهون الثلاثية، كما أن التوتر يزيد من احتمالية الانغماس في الأطعمة غير الصحية، وينصح بالتفكير في طرق لتقليل التوتر في الحياة، مثل التأمل واليوغا وتمارين التنفس العميق، أو حتى تخصيص وقت للمشي أو قضاء وقت مع حيوان أليف للاسترخاء والتخفيف من التوتر.

10. التوقف عن استخدام منتجات التبغ

إذا كان الشخص يستخدم التبغ، فيجب وضع خطة للإقلاع عنه، ورغم أن العلاقة بين التبغ والدهون الثلاثية غير مفهومة بالكامل، تشير الأبحاث إلى أن المدخنين يميلون إلى امتلاك كميات أكبر من الدهون الثلاثية.

كم يستغرق خفض الدهون الثلاثية؟

في المتوسط، قد يستغرق الأمر عدة أسابيع لملاحظة تحسن في الأرقام، ولكن في بعض الأحيان، يمكن رؤية التغييرات بسرعة، ويعتمد ذلك على عدة عوامل مختلفة، مثل:

مدى ارتفاع مستوياتها

ما إذا كان الشخص يعاني من حالات طبية أخرى

تغييرات نمط الحياة

