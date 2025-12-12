8 لاعبين أهلي و5 زمالك في قائمة منتخب مصر بأمم إفريقيا

18 حجم الخط

ضمت القائمة النهائية لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم في بطولة أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من ٢١ ديسمبر الجاري إلى ١٨ يناير المقبل ٢٨ لاعبًا.

٨ لاعبين أهلي و٥ زمالك في قائمة أمم إفريقيا

ضمت قائمة منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب تواجد ٨ لاعبين من الأهلي و٥ من الزمالك

لاعبي الاهلي هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وياسر ابراهيم ومحمد هاني وإمام عاشور ومروان عطية وتريزيجيه وزيزو.

ومن الزمالك، محمد صبحي وحسام عبدالمجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة وأحمد فتوح.

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع:

محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط:

مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم:

مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

