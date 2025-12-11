منتخب مصر يخوض تدريبًا مسائيًا استعدادًا لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب (صور)

18 حجم الخط

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبا مسائيا بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

تفاصيل مران المنتخب المسائي استعدادا لأمم أفريقيا

بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية وجمل فنية وتقسيمة.

حضر مران المنتخب الأستاذ طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والدكتور مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

مصر × زيمبابوي - الإثنين 22 ديسمبر | 8 مساء

مصر × جنوب إفريقيا - الجمعة 26 ديسمبر | 8 مساء

أنجولا × مصر - الإثنين 29 ديسمبر | 10:30 مساء

منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًّا

ويلتقي منتخب مصر وديًّا مع منتخب نيجيريا بإستاد القاهرة يوم 16 ديسمبر الجاري، في ختام استعداداته لماراثون أمم إفريقيا بالمغرب التي تنطلق فعالياتها يوم 21 ديسمبر الجاري.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 8 مساء.

