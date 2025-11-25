6 حكام من مصر في أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

18 حجم الخط

يتواجد 6 حكام من مصر، في القائمة النهائية لحكام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تنطلق في المغرب يوم 21 ديسمبر المقبل.

حكام مصر في أمم أفريقيا 2025

وتضم قائمة الحكام المصريين في أمم أفريقيا 2025 كل من:

أمين عمر – محمد معروف كحكام ساحة وأحمد حسام طه – محمود أبو الرجال حكام مساعدين ومحمود عاشور – حسام عزب حكام للفيديو.

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

مواعيد مباريات مصر في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا

الجولة الأولى: مصر ضد زيمبابوي - الإثنين 22 ديسمبر - الساعة 8 مساء

الجولة الثانية: مصر ضد جنوب أفريقيا - الجمعة 26 ديسمبر - الساعة 8 مساء

الجولة الثالثة: مصر ضد أنجولا - الإثنين 29 ديسمبر - الساعة 10:30 مساء

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره النيجيري استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا

وتقام مباراة مصر ونيجيريا مساء يوم 14 ديسمبر المقبل، على استاد القاهرة.

وسيكشف اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهات المنظمة كافة التفاصيل الخاصة بالموعد الرسمي للقاء.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر لبطولة أمم افريقيا

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن يوم 6 ديسمبر المقبل، موعدا لانطلاق معسكر الفريق استعدادا لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب، على أن يخوض ودية نيجيريا بالقاهرة يوم 14 ديسمبر بالقاهرة، على أن يتوجه إلى المغرب في اليوم التالي لخوض منافسات الكان.

