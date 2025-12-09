اليوم، جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة المتهم بالتعدي على التلاميذ بإحدى المدارس الدولية

18 حجم الخط

تنظر اليوم محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الـ19، برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش رئيس المحكمة، ثاني جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على التلاميذ بمدرسة شهيرة بالإسكندرية.

وقد شهدت الجلسة الأولى حضور أسر التلاميذ ضحايا جنايني المدرسة الدولية بالإسكندرية، وصلت اليوم إلى مقر محكمة الجنايات بالإسكندرية ، استعدادًا لأول جلسات محاكمة المتهم فيما نسب إليه من اتهامات بالاعتداء على التلاميذ.

وحرص أولياء أمور الضحايا على ارتداء أبنائهم الكمامات لعدم التعرف على وجوههم، كما حمل أحدهم لعبة سبايدر مان اقتداء بقضية الطفل ياسين.

وحضرت هيئة الدفاع عن التلاميذ ضحايا المدرسة الدولية بالإسكندرية إلى مقر محكمة الإسكندرية.

تفاصيل التحقيق مع جنايني المدرسة الدولية بالإسكندرية

وكانت جهات التحقيق بالإسكندرية قررت حبس المتهم "س.خ.ر"، 15 يومًا لاتهامه بالتعدى الجسدي على 4 طلاب بمرحلة رياض الأطفال بأحد المدارس الشهيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه ثاني يفيد بتقدم 4 أسر ببلاغات بالقسم، ضد جنايني بإحدى المدارس الدولية الشهيرة بالتعدي الجسدي على أبنائهم بحديقة المدرسة.

وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بالتعدي على 3 فتيات وولد، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.

كما شكلت مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية لجنة مستقلة وفق القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، بشأن وضع مدرسة الإسكندرية الدولية للغات تحت الإشراف المالى والإدارى بعد تعدي جنايني على تلاميذ kg.

تشكيل لجنة للإشراف على مدرسة الإسكندرية للغات

وقال الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم: إنه جرى تشكيل لجنة عاجلة طبقًا لقرار الوزير، وضمت اللجنة ممثلين من إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية والشؤون القانونية وعضو فني تعليم خاص في المديرية والممثل القانوني للمدرسة لإدارة المدرسة، وتسلمت اللجنة مهام عملها رسميًّا في المدرسة يوم الخميس الماضي.

