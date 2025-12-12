التحقيق في فضيحة تحرش بطالبات قاصرات بالبرلمان التركي

18 حجم الخط

شهد البرلمان التركي واقعة تحرش جنسي تورط فيها بعض الموظفين، ووفق صحيفة "زمان التركية"، فقد أكدت الأمانة العامة للبرلمان التركي وقوع فضيحة تحرش جنسي داخل أروقته، بعدما تم إبعاد موظف على خلفية استغلال طالبات من المدارس الثانوية المهنية المتدربات في مطعم البرلمان.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها أن الواقعة تتكشف، حين عرضت طالبة في السادسة عشرة من عمرها رسالة وصلتها من أحد العاملين تتضمن ما اعتبرته تحرشا جنسيا بيها، على المسؤولين الذين أخذوا الأمر على محمل الجد، وهو ما فتح الباب أمام ظهور شكاوى وشهادات أخرى حول ذات الأمر، حيث تشير الإدعاءات إلى أن متدربات قاصرات تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل بعض الموظفين على مدى فترة طويلة.

وأضافت الصحيفة أن والد إحدى الطالبات تقدم بشكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام التركي، فيما أكدت مصادر برلمانية أن الأمانة العامة تتعامل مع القضية بجدية وحساسية كبيرتين. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن وقائع الاستغلال استمرت لسنوات، وأن عشرات الفتيات قد تضررن خلال تلك الفترة.

وتحدثت الصحيفة عن أن إحدى الطالبات لم تعد قادرة على التحمل فرَوَت ما جرى لوالديها، الأمر الذي ساهم في تسريع الكشف عن هذه الوقائع.

وذكرت مصادر داخل البرلمان أن المجموعة المتورطة قد تضم نحو عشرة أشخاص، وأن هناك معلومات تشير إلى ما وصفته المصادر بعملية "تقاسم" للطالبات المتدربات.

وأكدت الأمانة العامة للبرلمان في بيان رسمي صحة مزاعم التحرش، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقًا إداريًّا في 20 نوفمبر 2025 بناء على شكوى قدمتها أسرة إحدى المتدربات.

وتم في 4 ديسمبر 2025 إبعاد موظف عام يعمل طباخًا عن وظيفته بعد ظهور نتائج أولية للتحقيق، فيما لا تزال الإجراءات مستمرة بحق المشتبه بهم الآخرين. وشددت الأمانة على أن التحقيق من المقرر أن يكتمل بحلول 12 ديسمبر 2025، وأنه سيتم اتخاذ العقوبات التأديبية اللازمة بحق المتورطين، بما في ذلك الفصل من الخدمة العامة أو إنهاء عقود العمل.

وستتم كذلك مشاركة جميع المعلومات التي يتم جمعها ضمن التحقيق مع السلطات القضائية المختصة.

