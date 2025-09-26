طالب يعتدي على مدرس بالقليوبية ويمزق ملابسه.. وولي أمر ينهال بالضرب والسب على آخر بالمحلة.. نقابة المعلمين تساند والوزير يفصل الطالب

أصبح العنف في البيئة المدرسية من الظواهر السلبية التي تنذر بعواقب وخيمة على المجتمع التعليمي، حيث يؤدي إلى إحداث أضرار نفسية واجتماعية تؤثر على الطلاب والمعلمين على حد سواء، ويُعد العنف داخل المدارس أحد العوائق الرئيسية التي تعرقل سير العملية التعليمية، ولا يقتصر هذا السلوك العدواني على الفصول الدراسية فقط، بل يمتد ليشمل محيط المدرسة، سواء عند الدخول إليها أو الخروج منها في نهاية اليوم الدراسي.

حالة من الجدل والاستياء اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال أول أسبوع دراسة بالمدارس، بسبب حوادث الاعتداء من قبل الطلاب وأولياء الأمور على المعلمين.

طالب يعتدي على معلم بالقليوبية

سادت حالة من الغضب بعد اعتداء طالب بالمرحلة الثانوية على معلم بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026، في القليوبية، وكانت البداية مع استغاثة المعلم محمد رجب أحد معلمي مدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بقرية شبرا شهاب التابعة لإدارة القناطر الخيرية التعليمية بالقليوبية، بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بعد تعرضه لاعتداء من طالب داخل المدرسة أثناء تأدية عمله، وامتداد الاعتداء لاحقًا إلى مديرة المدرسة من قبل أسرة الطالب.

وقال المعلم في استغاثته عبر مواقع التواصل: “أثناء تأديتي الحصة الثالثة داخل فناء المدرسة، أمام طلاب الصف 5/2، اعتدى عليّ الطالب إسلام فوزي رشاد بشكل مباشر، حيث مزّق ملابسي أمام زملائي المدرسين ومديرة المدرسة”، مضيفًا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل حضر أهل الطالب إلى المدرسة بعد الواقعة، واعتدوا على مديرة المدرسة.

تحرك عاجل من وزارة التربية والتعليم بشأن الاعتداء على معلم

وعلى الفور تحركت وزارة التربية والتعليم، وذلك بناء على توجيهات من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم تشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق في واقعة تعدي طالب على معلم تربية رياضية بمدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بمحافظة القليوبية.

وبناء على نتائج التحقيقات تم اتخاذ القرارات التالية:

أولا: فصل الطالب لمدة عام دراسي كامل.

ثانيا: إحالة واقعة اعتداء ولي الأمر على وكيل ومدير المدرسة للنيابة العامة باتهامات اقتحام المدرسة عنوة والاعتداء على الوكيل والمديرة بالسب والقذف بمقر عملهم.

ثالثا: متابعة التصرف الجنائي في المحضر المحرر بمعرفة المدرس المتعدى عليه.

الدفاع عن كرامة المعلم وفرض الانضباط داخل المدارس

من جانبها أعربت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن تقديرها البالغ للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في التعامل مع واقعة الاعتداء المؤسفة التي شهدتها مدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بقرية شبرا شهاب بالقليوبية، مؤكدة أن تلك القرارات تعكس حرص الوزارة على صون مكانة المعلم وحماية العملية التعليمية من أي محاولات للنيل من هيبتها.

وأكدت النقابة أن التحقيقات والقرارات التي صدرت بشأن الواقعة جاءت منصفة للمعلم وتبعث برسائل واضحة لكل أطراف المنظومة التعليمية بضرورة احترام المعلم ودوره، حيث أسفرت النتائج عن: فصل الطالب المعتدي لمدة عام دراسي كامل، وإحالة واقعة اعتداء ولي الأمر على وكيل ومديرة المدرسة إلى النيابة العامة، بتهم اقتحام المدرسة عنوة والاعتداء اللفظي بالسب والقذف داخل مقر العمل، ومتابعة التصرف الجنائي في المحضر المحرر بمعرفة المعلم المعتدى عليه لضمان حقه القانوني.

وقال خلف الزناتي: “إن النقابة العامة للمهن التعليمية تضع على رأس أولوياتها الدفاع عن حقوق المعلمين وصون كرامتهم”، مشيدًا في الوقت ذاته بموقف وزير التربية والتعليم الذي اتسم بالحزم والسرعة في اتخاذ الإجراءات، بما يحقق الانضباط ويعيد الثقة إلى الميدان التعليمي.

الاعتداء علي معلم بالمحلة

الوقعة الثانية تجسدت في تعدي ولي أمر على المعلم "أحمد السيد أبو نعمة" بالضرب والسب، مما أسفر عن إصابته بخدوش بمدرسة مدينة العمال للتعليم الأساسي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في نهاية اليوم الدراسي.

وتبين أن الاعتداء وقع أثناء محاولة أحد أولياء الأمور الدخول للمدرسة بالقوة قبل نهاية اليوم الدراسي، وحاول المعلم توضيح أن نظام المدرسة يحدد مكان مخصص لأولياء الأمور لاستلام أولادهم، وبشكل غير مبرر قام ولي الأمر بالتعدي على المعلم بالضرب والسب، وقامت النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوق المعلم وصون كرامته.

وكانت نقابة المهن التعليمية، أعلنت انعقاد غرفة عمليات مركزية، مع انطلاق العام الدراسي، تتواصل يوميا مع النقابات الفرعية واللجان النقابية، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين، وحل أي مشاكل تواجههم.

علاج العنف المدرسي

من جانبه أكد الدكتور محمد سعد، الخبير التربوي - في مقال سابق نشره علي موقع “فيتو”- حول ظاهرة العنف وكيفية التغلب عليها، بأن عملية الحد من العنف المدرسي تتطلب تضافر الجهود الأسرية والمدرسية، وذلك لحماية الطلاب من كافة الأضرار التي يتسبب بها العنف المدرسي، ففي الأسرة يجب تقديم الرعاية والدعم والتعليم للطالب، ومراقبة أولياء الأمور للطفل منذ ولادته، والانتباه إلى نمط سلوكياته ومحاولة تعديلها بشكل يساعد على علاجها قبل أن تتحول لسلوك عنيف.

وأشار إلى ضرورة أن يقوم الأهل بمناقشة الأبناء حول سلوكياتهم بطريقة ايجابية حتى يستطيعوا التمييز بين السلوك السلبي والسلوك الإيجابي، مبينا أنه يجب على المدرسة وضع مجموعة من القواعد الصارمة للحد من ظاهرة العنف المدرسي وخلق جو من الحب والتفاهم بين الطلاب ومعلميهم.

كما طالب الخبير التربوي المعلمين بتطوير علاقاتهم مع الطلاب، والتحدث في السلبيات والأضرار التي تنتج عن العنف، وتقديم الدعم والرعاية وتشجيع الطلاب على التحدث ونشر ثقافة التسامح، كما طالبهم أيضا بالتركيز على الجوانب الإيجابية في شخصية الطالب، واستخدام أساليب التعزيز تساعد على الحد من العنف داخل المدارس.

من جانبه قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي في جامعة القاهرة، إن أسباب كثيرة تقف خلف ظاهرة العنف المدرسي ومنها على سبيل المثال الانفلات الأخلاقي وغياب القدوة الحسنة وعدم وجود أهداف إيجابية لدى الطلاب وشعور بعض الطلاب بالإحباط نتيجة عدم انضباط العملية التعليمية على أرض الواقع ونتيجة للعديد من القرارات التي تضيف أعباء على الطلاب والمعلمين دون مبرر تربوي وضعف الحماس والدافعية وتكرار مشاهدة العنف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتابع حجازي: أما الأسباب ذات الصلة بالمدرسة فمنها عدم كفاية أعداد المعلمين حيث تعاني المدارس من عجز متراكم مع تأخير تسليم معلمي الحصة إلى ما بعد بداية الدراسة ، كما أن الاستعانة بمعلمي الحصة دون تعيينهم بشكل رسمي يمكن أن يضاف إلى أسباب العنف حيث إن معلمي الحصة يخشون اتخاذ إجراءات حازمة في كثير من الأحيان مع الطلاب خوفا من الاستغناء عنهم بعد ذلك وبالتالي يتعامل معظمهم بخوف مع أي مشكلة مما يؤدي إلى تجرؤ الطلاب عليهم وعلى المعلمين الأساسيين وفقا لمبدأ التشابه.

وأضاف: هناك سبب آخر يتعلق بالمعلمين وهو وجود قصور في تدريبهم على بعض المهارات المهمة مثل مهارات إدارة الصف وتعديل السلوك أو بمعنى أشمل قصور في الإعداد المهني للمعلمين ، لافتا إلى وجود أسباب أخرى تتعلق بغياب الأنشطة وفقدان المدرسة لدورها التربوي وجاذبيتها بالنسبة للطلاب وغياب دور الأخصائي النفسي والاجتماعي.

وأكد حجازي، أن السبب الأكثر وضوحا غياب تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بشكل صحيح

، مضيفا أن القرار الذي اتخذته الوزارة في هذا الشأن قرار حازم ويتفق تماما مع ما تتضمنه لائحة الانضباط المدرسي ومن المتوقع أن يكون تأثيره في ردع أعمال البلطجة والعنف داخل المدارس قويا خاصة، وان هذا القرار يدل على عزم وزارة التربية والتعليم على تطبيق بنود لائحة الانضباط المدرسي بكل حزم وحرصها على الحفاظ على هيبة المعلم وحرمة وقدسية المدارس ، ولا شك أيضا أن العقوبة التي قررتها الوزارة إلى جانب العقوبة التي ستقررها جهات التحقيق الأخرى التي تتعامل مع المشكلة من الشق الجنائي سوف تحفظ للمعلم هيبته وسوف تسهم في عودة الانضباط مرة أخرى للمدارس.

واختتم أن هذا لا يمنع من المطالبة بسن قانون خاص بالعقوبات المدرسية يتضمن عقوبات توقع على الطالب وقد تصل إلى تحويله لمسار مهني أو تحويله لدار رعاية اجتماعية وفقا لمستوى التجاوز الذي قام به، كما ينبغي أن يتضمن هذا القانون عقوبات توقع على ولي الأمر بالغرامة المالية والتي تتفاوت وفقا لطبيعة الخطأ الذي ارتكبه الطالب ومعلوم أن القانون أقوى من اللائحة وأكثر قدرة على الردع.

