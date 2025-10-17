في شهر التوعية بسرطان الثدي، النظام الغذائي المثالي للوقاية وعلاج المرض

شهر التوعية بـسرطان الثدي، سواء لم تصب السيدة مطلقًا بسرطان الثدي أو قد شخصت حديثا به، فمن المهم معرفة النظام الغذائي المتوازن الذي يضمن الحصول على العناصر الغذائية اللازمة للوقاية واللازم لعلاج المرض، بالإضافة للأطعمة التي يجب تجنبها.

نصائح غذائية للوقاية وعلاج سرطان الثدي

قد يجعلك علاج سرطان الثدي السيدة تشعر بضعف، وقد لا تكون شهيتها كالمعتاد. لكن التركيز على الأطعمة التي يتم تناولها من الاساسيات، ولفلقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

فـالنظام الغذائي المتوازن يدعم الجهاز مناعيًا، ويوازن الإلكتروليتات، ويحافظ على الكتلة العضلية، كما يمنح الطاقة ويساعد في مكافحة الإرهاق الذي غالبا ما يرتبط بعلاج السرطان.

1. الحصول على سعرات حرارية كافية

من المهم تناول الطعام بانتظام على مدار اليوم، واختيار الأطعمة من المجموعات الغذائية الرئيسية: الفواكه، الخضروات، البروتين، الحبوب الكاملة، الدهون الصحية، ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

ويمكن تناول خمس أو ست وجبات صغيرة في اليوم، لأنها أقل عرضة للتسبب في آثار جانبية مزعجة مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال. كما أن الوجبات الصغيرة تزيد من قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.

وذلك لأن الجسم لا يستطيع امتصاص كمية كبيرة في وقت واحد، لذا فإن تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة ومتكررة يساعد الجسم على الحصول على أقصى استفادة من كل وجبة، وهذا مهم بشكل خاص عند الإصابة بسرطان الثدي أو محاولة الوقاية منه.

بالإضافة لذلك، فضعف الشهية يجعل طبق الطعام الكبير أمر غير مرغوب فيه على الإطلاق. قد تكون الوجبة أو الوجبة الخفيفة الصغيرة أكثر جاذبية، مما يزيد من احتمالية تناولها بالفعل.

كيف تعرفين ما إذا كانت السعرات الحرارية كافية؟

أثناء علاج سرطان الثدي، لا يحب الاهتمام بتتبع الطعام أو عد السعرات الحرارية. أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كانت السيدة تحصل على ما يكفي من السعرات الحرارية للطاقة هي وزن النفس مرة أو مرتين في الأسبوع.

إذا كان الوزن يتناقص أسبوع بعد أسبوع، يجب التحدث مع أخصائي تغذية لتحديد خطة الأكل المناسبة.

2. الاهتمام بالبروتين

يساعد البروتين في الحفاظ على الكتلة العضلية، ويتوفر بشكل أساسي في:

اللحوم، الدواجن، والبيض.

الأسماك والمأكولات البحرية.

الفول والعدس.

المكسرات والبذور.

الصويا.

منتجات الألبان.

توجد كميات أقل من البروتينات في الخضروات والحبوب الكاملة.

كمية البروتين المطلوبة:

تعتمد احتياجات كل شخص من البروتين على عوامل مختلفة تشمل العمر والوزن والطول ومستوى النشاط، لكن مكافحة السرطان والخضوع لعلاجه يزيد من احتياج البروتين، والقاعدة الجيدة هي تضمين البروتين ثلاث أو أربع مرات على الأقل يوميا إذا كانت السيدة تتناول كميات طعام عادية، أو أربع إلى خمس مرات يوميا على الأقل إذا كانت تتناول كميات طعام أصغر من المعتاد.

أمثلة: البيض على الفطور، الزبادي اليوناني (البروتين العالي) على الغداء، الدجاج على العشاء، والجبن القريش أو المكسرات كوجبة خفيفة.

3. البقاء رطبا

الترطيب مهم دائما، ولكنه ضروري بشكل خاص أثناء علاج سرطان الثدي. يمكن أن تشمل بعض الآثار الجانبية الشائعة للعلاج القيء، الإسهال، نقص الشهية، أو الحمى، وكلها يمكن أن تساهم في الجفاف.

وإذا كانت السيدة تعاني من القيء أو الإسهال، فإن محلول تعويض الكهارل هو طريقة أفضل للترطيب من الماء العادي. بخلاف ذلك، الماء العادي هو خيار ممتاز.

للحفاظ على الترطيب، يجب شرب 2 إلى 3 لترات على الأقل من السوائل يوميا. الماء هو الخيار الأفضل، ولكن يمكن أن تكون السوائل الأخرى الخالية من الكافيين خيار جيد أيضا.

الأطعمة المقاومة لسرطان الثدي

عند مواجهة سرطان الثدي، قد تميل السيدة إلى الاعتماد على الفيتامينات والمعادن عبر المكملات. ولكن بدل من ذلك، يمكن تناول الأطعمة ذات الألوان الزاهية.

لا يمكن لأي مكمل أن يحل محل النظام الغذائي المتنوع، لذا لا يجب على المريض أن يلجأ إلى الحبوب للقيام بذلك، الأطعمة النباتية مثل الفواكه، الخضروات، البقوليات، الحبوب، المكسرات، والبذور مليئة بالمغذيات النباتية (Phytonutrients)، وهي مواد كيميائية طبيعية تدعم صحة الإنسان.

المغذيات النباتية هي إلى حد كبير ما يعطي المنتجات لونها، لذا كلما كان اللون أكثر حيوية، زادت احتمالية احتوائها على كميات كبيرة من المغذيات النباتية.

ماذا تتناولين أثناء علاج سرطان الثدي

إذا لم يسبب علاج السرطان أي آثار جانبية متعلقة بالتغذية تحد من القدرة على تناول الطعام أو هضمه، يمكن اتباع نظام غذائي صحي عام. إليك ما يجب أن يشمله:

1. الفواكه والخضروات

يجب تناول خمس حصص أو أكثر من الفواكه والخضروات يوميا. فهي تحتوي على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للإستروجين.

الخضروات الصليبية مثل البروكلي، القرنبيط، الكرنب الأجعد، الملفوف، وكرنب بروكسل غنية بالمواد الكيميائية النباتية وهي جيدة بشكل خاص لتضمينها في نظامك الغذائي.

2. الحبوب الكاملة ومصادر الألياف الأخرى

حاولي الحصول على 25 إلى 30 جرام من الألياف، عن طريق تناول الحبوب الكاملة – وهي أطعمة غير مصنعة غنية بالكربوهيدرات المعقدة، الألياف، والمواد الكيميائية النباتية، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن.

وتأكدي من أن نصف الحبوب على الأقل في نظامك الغذائي هي حبوب كاملة مثل الشوفان على الفطور، الخبز الكامل على الغداء، أو الأرز البني على العشاء.

3. البروتين الخالي من الدهون

للحصول على مصادر بروتين جيدة، زيدي من تناولك للدواجن، الأسماك، والبقوليات مثل الفول والعدس؛ وقللي من تناول اللحوم المصنعة، مثل تلك المملحة والمخللة والمدخنة.

الأطعمة التي يجب تجنبها مع سرطان الثدي

من المهم معرفة الأطعمة التي يجب تجنبها. تحدثي مع طبيب الأورام للحصول على توصيات دقيقة، ولكن بشكل عام، عند الإصابة بسرطان الثدي، يجب تجنب:

اللحوم، الأسماك، أو الدواجن النيئة أو غير المطبوخة جيدا.

البيض النيئ أو غير المطهو جيدا

منتجات الألبان أو العصائر غير المبسترة.

الفواكه والخضروات غير المغسولة.

بقايا الطعام التي مضى عليها أكثر من ثلاثة إلى أربعة أيام.

أي طعام ترك في درجة حرارة غير آمنة لمدة أربع ساعات أو أكثر.

ومن المهم التقليل من الكافيين والامتناع عن الكحول، لأن كلاهما يسبب الجفاف. إذا كنت تعانين من الإسهال، فكري في تجنبهما تماما، لأن كلاهما يمكن أن يزيد الأعراض سوءا

من الأفضل تجنب المشروبات الكحولية في الاطلاق، لأنه عامل خطر معروف لسرطان الثدي.

