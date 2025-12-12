بيئة الشرقية: ضبط 7 منشآت صناعية مخالفة

18 حجم الخط

شكل فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية لجنة من قسم التفتيش البيئي ومعمل القياسات البيئية بالفرع، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للتفتيش على ٨ منشآت غذائية وصناعية بالمناطق الصناعية بنطاق المحافظة وذلك برئاسة الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية.

التزام أصحاب المنشأت بالتخلص الآمن من المخلفات

وجاء ذلك للتأكد من إلتزام أصحاب هذه المنشآت بالاشتراطات البيئية أثناء التخلص الآمن من المخلفات، وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة فضلًا عن التأكد من توافر بيئة عمل آمنة للعاملين بالمنشآت حيث تم التفتيش على مصنع صباغة وتجهيزومصنع طباعة وتغليف وكذا مصنع طحن ومعالجة خامات معدنية ومصنع تصنيع بطاريات ومصنع ملابس ومصنع ملابس جاهزه ومفروشات بالإضافة إلى محطة فرز وتعبئة ومجزر دواجن.

نتيجة التفتيش المفاجئ

وقال مدير الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة إنه تبين من نتيجة التفتيش المفاجئ تم مطابقة منشأة واحدة للمعايير والإشتراطات البيئية و مخالفة ٧ منشآت للمعايير والاشتراطات المنصوص عليها في قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حل شكوى وندوات لرفع الوعى البيئي

كما قال الحصرى إن فريق العمل بالجهاز قام بحل شكوى بالتنسيق مع رئاسة حي أول الزقازيق من أحد المطاعم بنطاق الحي.وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية ومنطقة الأزهر الشريف لتنظيم ندوات لرفع الوعي البيئي لدى طلبة المدارس والمعاهد الأزهرية

تنفيذ 9 ندوات لطلاب المدارس

ونتج عن هذا التنسيق تنفيذ ٩ ندوات توعوية لطلبة المدارس والمعاهد الأزهرية بمراكز الزقازيق-بلبيس ومنيا القمح تناولت التنمية المستدامة وكيفية تحقيقها وكيفية مواجهة المشاكل البيئية كالتصحر والجفاف حول التغيرات المناخية والسلوكيات البيئية الرشيدة وبيان دور فئات المجتمع المختلفة فى الحفاظ على البيئة.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والصناعية بنطاق المحافظة، للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية وعدم وجود انبعاثات تضر بالبيئة، فضلًا عن التأكد من إدارة الأنشطة التجارية بترخيص قانوني وبيئي من الجهات المختصة، والتخلص الآمن من النفايات العادية الخطرة، وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

