فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"

أدلى المتهم الرئيسي في واقعة الشروع في قتل شاب بمنطقة الشرابية باعترافات تفصيلية مثيرة أمام نيابة الشرابية، كاشفا عن خطة شيطانية لإنهاء حياة المجني عليه غدرا، انتقاما منه لتدخله السابق لفض مشاجرة.

وفجر المتهم خلال التحقيقات مفاجأة بتعمده اختيار وقت محدد لتنفيذ جريمته، حيث انتظر مرور أسبوع واحد فقط على زفاف المجني عليه، وقال المتهم في أقواله: "أضمرت الشر في نفسي وقررت الانتقام منه رغم محاولته السابقة للصلح. استدرجته بحجة الذهاب لوالدي للمباركة وإتمام الصلح، وقلت له (تعال معي لننهي الخلاف)، وبالفعل صدقني وتبعني بسلامة نية".

وأضاف المتهم أنه استدرج الضحية إلى أحد الشوارع الجانبية الضيقة والخالية من كاميرات المراقبة، حيث كان والده في انتظارهما لتنفيذ الجريمة، وما إن وصلوا حتى باغته الأب بالضرب والطعن، بينما عاونه الابن محاولًا ذبحه وتهشيم رأسه، ولم يتركاه إلا والدماء تغطي جسده بالكامل.

تحرك أمني سريع وقرار النيابة

بدأت الواقعة ببلاغ تلقته مباحث قسم شرطة الشرابية بـ مديرية أمن القاهرة من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط شاب غارقًا في دمائه، وانتقلت قوة أمنية فورًا إلى موقع الحادث، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية الجناة وضبطهم، وهم 3 أشخاص.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الجناية بقصد "الثأر والانتقام"، وبناءً عليه، قررت النيابة العامة حبس جميع المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث التكميلية وتقرير الحالة الصحية للمجني عليه.



عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

