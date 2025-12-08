سكوتي ليس ضعفا، أول رد من سلوت على أزمته مع محمد صلاح في ليفربول

18 حجم الخط

علق الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي على أزمة محمد صلاح التي تفجرت بسبب تصريحاته النارية التي أدلى بها يوم السبت ضد إدارة الريدز وسلوت، بسبب تهميشه مؤخرًا، مما أدى إلى استبعاده من مباراة إنتر ميلان غدًا.

تعليق سلوت على أزمته مع محمد صلاح

وقال سلوت، في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "لقد أبلغنا محمد صلاح أنه لن يسافر معنا، كان هذا هو التواصل الوحيد بيننا وبينه، قبل يوم السبت تحدثنا كثيرًا، أحيانًا لفترة أطول وأحيانا أقصر".

وواصل: "انهيار العلاقة بيننا؟ لم أشعر بذلك إطلاقًا، كان يُظهر احترامًا كبيرًا لزملائه في الفريق وأعضاء الجهاز الفني، لقد فوجئت بتصريحاته، كما قلت، ليس هذا ما أشعر به، لكن من حقه أن يشعر بما يشعر به، لم أشعر بذلك على الإطلاق حتى مساء السبت بالتأكيد".

وأردف: "عادة ما لا يعجب اللاعبون بالمدرب كثيرًا عندما لا يشاركون، لكنه كان يكن احترامًا كبيرًا لأعضاء الجهاز الفني وزملائه، وقد تدرب بجد، لذا كان من المفاجئ بعض الشيء أن أسمع أنه أدلى بهذه التعليقات".

وأضاف: "هل قصد محمد صلاح أنكم تتعمدون إلقاء اللوم عليه؟ الشخص الوحيد الذي يستطيع الإجابة على هذا السؤال هو محمد صلاح نفسه، أستطيع التخمين، لكنني لا أعتقد أن هذا هو التصرف الصحيح في هذه اللحظة، بصراحة، يصعب عليّ تحديد من يقصد في هذا الموقف".

رده على تخلي ليفربول عن صلاح

وعن رده فيما قاله محمد صلاح بكونه يشعر بأن النادي قد تخلى عنه وهل يفهم ما يقصده، قال: "يجب أن أفهم ما يقصده بذلك، عادةً ما أكون هادئًا ومهذبًا، لكن سكوتي لا يعني أنني ضعيف، عندما يقول لاعب أشياءً كهذه، علينا أن نتفاعل كنادي، وكما ترى، فهو ليس هنا".

وشدد: "له كل الحق في التعبير عما يشعر به، ولكن إذا كان له الحق في مشاركة مشاعره مع وسائل الإعلام، فعلينا أن نتفاعل معها، هل كنا نتحدث معه؟ نعم، كنا كذلك، لكن هذا لا يعني أننا كنا دائمًا متفقين على الأمور، تحدثت معه مرتين في اليومين اللذين سبقا مباراة ليدز، لقد سبق أن قلت عدة مرات إنني لم أتحدث معه مطولًا بعد مباراة ليدز".

