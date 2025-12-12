استقطاب ملايين المشجعين حول العالم.. 4 مكاسب كبرى للنصر السعودي حال التعاقد مع محمد صلاح.. وكيف مهد جيسوس مدرب العالمي لصفقة انضمام أسطورة ليفربول؟

18 حجم الخط

ما زال مستقبل النجم الدولي المصري محمد صلاح يثير جدلًا واسعًا بعد أزمته الأخيرة في ليفربول، وانتقاداته العلنية للمدرب الهولندي أرني سلوت والإدارة عقب جلوسه على دكة البدلاء للمرة الثالثة على التوالي خلال التعادل مع ليدز يونايتد 3-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم استبعاد صلاح من مواجهة إنتر ميلان، التي فاز بها ليفربول 1-0 خارج الديار في دوري أبطال أوروبا، وتتجه الأنظار إلى مباراة برايتون، يوم السبت المقبل، في الدوري الإنجليزي، والتي قد تكون الأخيرة له قبل مغادرته للانضمام إلى منتخب مصر استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

ومن المتوقع ألا يعود محمد صلاح قبل يناير المقبل، إذ سيكون مستقبله قد اتضح بشكل كبير، سواء بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الاستمرار حتى نهاية الموسم.

الدوري السعودي وجهة محمد صلاح الأقرب مستقبلا

ويُعد الدوري السعودي للمحترفين الوجهة الأقرب للنجم المصري، بعدما ارتبط اسمه بعدة أندية مثل الهلال والقادسية والاتحاد، قبل أن يدخل النصر السعودي سباق التعاقد بقوة، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية.

وفي حال انضمام صلاح إلى النصر السعودي الملقب بـ العالمي، سيمنح النجم المصري الفريق وزملاءه، وعلى رأسهم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، 4 مكاسب كبرى.

تثبيت مكانة النصر عالميًا كوجهة مفضلة لكبار النجوم

التعاقد مع محمد صلاح سيكون رسالة قوية لجميع المنافسين، تُثبت أن نادي النصر السعودي بات وجهة مفضلة للنجوم العالميين، بعدما نجح سابقًا في التوقيع مع كريستيانو رونالدو.

كما أن الفريق يضم نجوم كبار مثل جواو فيليكس، الذي يقدم مستويات مذهلة تؤكد مكانته كلاعب مميز، وكينجسلي كومان، والسنغالي ساديو ماني.

استمرار الشهرة العالمية للنادي السعودي

ضمُ نجم بحجم محمد صلاح سيجعل النصر السعودي محور اهتمام الإعلام العالمي، بالنظر إلى شهرته الواسعة وأزمته الأخيرة في ليفربول.

كما أن عمر صلاح (33 عامًا) يسمح له بالاستمرار عدة سنوات إضافية في الملاعب، ما يضمن للنصر حضورًا عالميًا حتى ما بعد اعتزال كريستيانو رونالدو.

إضافة فنية كبيرة

كما يمتلك صلاح قدرات تهديفية وفنية هائلة، ويُعد من أكثر اللاعبين قدرة على صناعة الفرص وخلق الخطورة، ومع قدومه، سيعزز الجبهة اليمنى للنصر ليصبح الفريق متوازنًا هجوميًا على الطرفين.

استقطاب ملايين المشجعين حول العالم

حصل النصر على مئات الملايين من المتابعين عالميًا بعد ضم رونالدو، وسيكسب ملايين أخرى في حال وصول محمد صلاح، نظرًا لشعبيته الجارفة في مصر وإنجلترا ومختلف أنحاء العالم.

جيسوس مدرب النصر السعودي يمهد لصفقة صلاح

ومؤخرا قام البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر السعودي بتغيير مركز الدولي الفرنسي كينجسلي كومان من جناح أيمن إلى جناح أيسر، ومن هنا ربطت بعض التقارير أن المدرب يمهد لصفقة التعاقد مع محمد صلاح.

وفي حالة انضمام صلاح إلى النصر، سيقوم جيسوس في إشراكه بمركز الجناح الأيمن، لعدم مزاحمة كريستيانو رونالدو في مركز المهاجم.

رأي محمد صلاح في الانضمام إلى الدوري السعودي

أكدت شبكة سكاي سبورتس أن محمد صلاح بالفعل مطلوب من قبل أندية الدوري السعودي، ومن بين أبرزها الهلال وكذلك اتحاد جدة، لكن هناك بعض الشروط التي قد تمنع حدوث هذه الخطوة، أبرزها أن أندية الدوري السعودي غيرت استراتيجيتها وأصبحت تستهدف اللاعبين الشباب بدلًا من النجوم الذين يقتربون من نهاية مسيرتهم الكروية، لكن محمد صلاح استثناء.

وأضافت الشبكة، أن أندية الدوري السعودي تريد ضمانات، بأن محمد صلاح جاهز بشكل تام من الناحية الفنية والبدنية، وذلك لاتخاذ خطوة التعاقد معه.

كما أكدت شبكة سكاي سبورتس أن محمد صلاح لم يبد رغبة حقيقية في اللعب في الدوري السعودي، وإنما يريد التركيز بشكل أكبر على استكمل مسيرته في أوروبا، كما أن النجم المصري لم يغلق باب اللعب بأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ولا يرى الانتقال إلى الدوري السعودي خطوة مناسبة حاليًا، في حين لم يتلق الريدز كذلك عرضًا رسميًا لضم اللاعب.

