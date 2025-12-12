التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر ضد الإمارات في كأس العرب

18 حجم الخط

كأس العرب، يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره منتخب الإمارات، مساء اليوم الجمعة في ختام منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب قطر 2025.

ويأتي التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر ضد الإمارات كالتالي..

تشكيل الجزائر ضد الإمارات

حراسة المرمى: فريد شعال

خط الدفاع: يوسف عطال – أشرف عبادة – محمد أمين تواجي – هواري بوشي

خط الوسط: فيكتور لكحل – زكريا دراوي – ياسين بنزية

خط الهجوم: عادل بولبينة – ياسين براهيمي – رضوان بركان

تشكيل الإمارات ضد الجزائر

حراسة المرمى: حمد المقبالي

خط الدفاع: ماركوس ميلوني – لوكاس بيمنتا – ساشا إيفكوفيتش – روبين كانيدو

خط الوسط: ماجد راشد – نيكولاس خيمينيز – يحيى الغساني

خط الهجوم: برونو أوليفيرا – كايو لوكاس – علي صالح

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مباراة الجزائر ضد الإمارات مع المغرب الذي حسم مقعده في نصف النهائي بعد فوزه أمام سوريا بهدف نظيف بالدور ربع النهائي.

وكان منتخب الجزائر، نجح في التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

بينما تأهل منتخب الإمارات إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة الجزائر ضد الإمارات في كأس العرب

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الجزائر نظيره الإماراتي، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت قطر والسعودية والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساء بتوقيت الجزائر على ملعب البيت بالدوحة.

وعلى صعيد متصل شدّد مجيد بوقرة، مدرب المنتخب الجزائري، على جاهزية فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الإمارات في ربع نهائي كأس العرب، مؤكدًا أن بعض الغيابات في صفوف الخضر قد تفتح الباب أمام لاعبين آخرين لإثبات أنفسهم.

وقال بوقرة في تصريحاته قبل اللقاء: "هناك غيابات في الفريق، ما يمنح الفرصة لبعض اللاعبين"، في إشارة إلى اعتماده على عناصر جديدة لتعويض النواقص.

وأضاف مدرب الجزائر: "الإمارات منتخب جيد، وحتى عندما يخسر فإنه يخسر بنتيجة متقاربة"، مشيرًا إلى أن المنافس يمتلك القدرة على خلق المتاعب إذا لم يتم التعامل معه بجدية.

واختتم بوقرة حديثه بالتشديد على ضرورة الظهور بشكل أقوى، قائلا: "علينا أن نرفع من مستوى أدائنا وأن نكون حذرين أمام الإمارات، في ظل أهمية المباراة وحساسيتها كونها ضمن الأدوار الإقصائية".

