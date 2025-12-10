الأربعاء 10 ديسمبر 2025
بالأرقام، أداء استثنائي لـ علي معلول في دور المجموعات لكأس العرب

قدّم علي معلول، الظهير الأيسر لمنتخب تونس، أداءً استثنائيًا في دور المجموعات من كأس العرب، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز اللاعبين في مركز الظهير الأيسر خلال البطولة.

أرقام استثنائية لمعلول في كأس العرب

وتصدّر معلول قائمة اللاعبين في أكثر من مؤشر هجومي، ليُثبت قيمته الفنية والخبرة التي يمتلكها وفقا للإحصائيات.

ومرر معلول 30 عرضية كأكثر لاعب في البطولة قيامًا بالعرضيات، كما كان الأكثر دقة بها بعدما نجح في تنفيذ 10 عرضيات ناجحة، بنسبة وصلت إلى 33% من إجمالي محاولاته.

 ولم يقتصر تألقه على الإرساليات العرضية فقط، بل واصل تأثيره الهجومي بصناعة 11 فرصة محققة لزملائه، وهو الرقم الأعلى بين جميع المدافعين المشاركين في البطولة.

أرقام معلول تؤكد أنه لم يكن مجرد ظهير أيسر تقليدي، بل قوة هجومية بارزة ودعامة أساسية في أداء المنتخب التونسي خلال مرحلة المجموعات رغم خروج منتخب بلاده من البطولة.

يذكر أن علي معلول كان أحد أبرز نجوم النادي الأهلي على مدار السنوات الماضية، قبل رحيله مع بداية الموسم الحالي لينضم إلى الصفاقسي التونسي.

