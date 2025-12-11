كأس العرب، مدرب منتخب الجزائر قبل مواجهة الإمارات: لدينا غيابات والمنافس قوي

18 حجم الخط

شدّد مجيد بوقرة، مدرب المنتخب الجزائري، على جاهزية فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الإمارات في ربع نهائي كأس العرب، مؤكدًا أن بعض الغيابات في صفوف الخضر قد تفتح الباب أمام لاعبين آخرين لإثبات أنفسهم.

مدرب الجزائر يتحدث عن مواجهة الإمارات

وقال بوقرة في تصريحاته قبل اللقاء: "هناك غيابات في الفريق، ما يمنح الفرصة لبعض اللاعبين"، في إشارة إلى اعتماده على عناصر جديدة لتعويض النواقص.

وأضاف مدرب الجزائر: "الإمارات منتخب جيد، وحتى عندما يخسر فإنه يخسر بنتيجة متقاربة"، مشيرًا إلى أن المنافس يمتلك القدرة على خلق المتاعب إذا لم يتم التعامل معه بجدية.

واختتم بوقرة حديثه بالتشديد على ضرورة الظهور بشكل أقوى، قائلا: "علينا أن نرفع من مستوى أدائنا وأن نكون حذرين أمام الإمارات، في ظل أهمية المباراة وحساسيتها كونها ضمن الأدوار الإقصائية".

وتتطلع الجماهير الجزائرية إلى رؤية فريقها يواصل مشواره بثبات نحو دور نصف النهائي، بينما يطمح منتخب الإمارات إلى تحقيق المفاجأة وبلوغ الدور التالي.

أهداف كأس العرب في دور المجموعات

وكانت الجولة الأولى شهدت إحراز 17 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب إحراز 24 هدفا، فيما شهدت الجولة الثالثة إحراز 20 هدفا لتبلغ أهداف كأس العرب 61 هدفا بعد ختام دور المجموعات.

أهداف كأس العرب بدور المجموعات

الجولة الأولى: 17 هدفا.

الجولة الثانية: 24 هدفا.

الجولة الثالثة: 20 هدفا.

