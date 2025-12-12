الجمعة 12 ديسمبر 2025
محافظات

مؤشرات الحصر العددي للدائرة الرابعة بأسوان تكشف تقدم "أبو الخير والزعيم"

فرز الأصوات، فيتو
فرز الأصوات، فيتو
ننشر الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها المرشحون المتنافسون باللجنة بالدائرة الرابعة ومقرها مركز إدفو، بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة أسوان.

 

الأصوات الصحيحة والباطلة

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية 337135 ناخبًا، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 96352 ناخبًا، إجمالي عدد الأصوات الباطلة نحو 1947 صوتًا، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة نحو 94405.


وحصل المرشح محمد أبو الخير، على 32627 صوتًا، والمرشح الشاذلي الزعيم، على 26582 صوتًا.

