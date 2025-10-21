محافظ أسوان يلتقى مدير اليونسكو ونائب رئيس المفوضية الأفريقية (صور)

التقى اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بالمدير العام لمنظمة اليونسكو الدكتور خالد العنانى، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسلمى ماليكا حدادى نائب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقى، وذلك ضمن فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين 2025.

وأثناء اللقاء أعرب الدكتور إسماعيل كمال عن فخر واعتزاز مصر بتولي أحد أبنائها المخلصين هذا المنصب الدولي الرفيع، بعد فوزه الساحق بـ 55 صوتًا من إجمالى 57 صوتًا، وهو ما يعكس مكانة مصر الريادية وثقة المجتمع الدولى فى قيادتها وخبراتها المتنوعة.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن أسوان تواصل ريادتها الثقافية والتعليمية على المستويين المحلى والدولى بعد إنضمامها إلى شبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو، لتصبح من المدن العالمية الرائدة فى تطبيق مفاهيم التعليم مدى الحياة والتنمية المستدامة وبناء الإنسان المبدع القادر على مواجهة تحديات المستقبل بالمعرفة والإبتكار.

أضاف أن هذا التعاون التاريخى بين زهرة الجنوب ومنظمة اليونسكو والممتد لعقود طويلة منذ عام 1964، يتجسد فى دعم اليونسكو لمحافظة أسوان، والتى تضم العديد من مواقع التراث العالمى مما يمثل نموذجًا فريدًا للتكامل بين الجهود المحلية والدولية فى حماية التراث ودعم التنمية الثقافية والتعليمية المستدامة بما يعزز من مكانة أسوان بتراثها الإنسانى الأصيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.