الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مؤشرات الحصر العددى للدائرة الأولى بأسوان تكشف تقدم "المنصوراوي وشرعي"

فرز الأصوات، فيتو
فرز الأصوات، فيتو
18 حجم الخط

ننشر الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها المرشحين المتنافسين باللجنة بالدائرة الأولى ومقرها أسوان ودراو، بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة أسوان.

 

الأصوات الصحيحة والباطلة

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية 421851 ناخبًا، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 24525 ناخبًا، إجمالي عدد الأصوات الباطلة نحو 1161 صوتًا، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة نحو 23364.


وحصل المرشح مدحت المنصوراوي، على 9522 صوتًا، والمرشح شرعي محمد صالح، على 4566 صوتًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان انتخابات , الناخبين نتيجة نواب

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتابع سير العملية الانتخابية بالدوائر الملغاة (صور)

محافظ أسوان: لا تنتظروا شيئا من نائب ينجح بالرشاوى الانتخابية في البرلمان

محافظ أسوان يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس الطلاب المشاركين بمهرجان الإسماعيلية للطفل

محافظ أسوان خلال تفقده لجان انتخابات النواب: إقبال وإيجابية السيدات على التصويت نموذج مشرف (صور)

الأكثر قراءة

كأس العرب، السعودية وفلسطين يتعادلان 1/1 ويتجهان لشوطين إضافيين

الحصر العددي لدائرة المحمودية الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة

المعمل الجنائي يفحص آثار انفجار ماسورة غاز للوقوف على الأسباب في إمبابة

تفاصيل جديدة في ضبط سائق محافظ الدقهلية لتورطه في الاتجار بالمخدرات

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

كواليس لقاء محمد صلاح مع قائد ليفربول السابق في لندن

بعد رحيله، من هو المطرب أحمد صلاح؟

أكثر المرشحين تقدما حسب نتيجة الحصر ببعض اللجان بدائرة أسيوط (صور)

خدمات

المزيد

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

متى يحق للراكب استرداد ثمن تذكرة القطار؟

67.23 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي مساء اليوم

الين الياباني يسجل 30.56 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads