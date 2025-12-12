مؤشرات الحصر العددى للدائرة الأولى بأسوان تكشف تقدم "المنصوراوي وشرعي"

18 حجم الخط

ننشر الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها المرشحين المتنافسين باللجنة بالدائرة الأولى ومقرها أسوان ودراو، بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة أسوان.

الأصوات الصحيحة والباطلة

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية 421851 ناخبًا، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 24525 ناخبًا، إجمالي عدد الأصوات الباطلة نحو 1161 صوتًا، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة نحو 23364.



وحصل المرشح مدحت المنصوراوي، على 9522 صوتًا، والمرشح شرعي محمد صالح، على 4566 صوتًا.

